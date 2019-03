Game of Thrones: El final de la serie será muy diferente al del libro, según dijo su creador

Todo hace indicar que tendremos dos tipos de versiones entre el final de la adaptación televisiva y la de los libros en Game of Thrones, según comentó el propio escritor, George R.R. Martin. Por lo que ambos públicos tendrán una visión diferente de la fantástica historia.

Por medio de una entrevista con el portal Entertainment Weekly, el escritor contó que incluso no tiene una idea definida para ponerle punto final a su historia. “No he leído los guiones de la última temporada y no he podido visitar el set porque estoy trabajando en Winds. Sé algunas cosas. Pero hay un montón de arcos de personajes secundarios, esos estarán por su cuenta. Y, por supuesto, ellos me rebasaron hace años. Habrá discrepancias importantes”, contó.

Por otra parte, se refirió a que se encuentra con muchos sentimientos mezclados, debido al final de la serie y cómo superó la línea de tiempo de la serie de libros. “Ha sido un viaje increíble y casi todo esto ha sido espectacular. Obviamente, deseé haber terminado estos libros antes para que el show no se me hubiera adelantado. Nunca lo anticipé”, dijo.

Además, “es el final para mucha gente. No lo es para mí. Todavía estoy cometido en ello. Será mejor que viva mucho tiempo porque me queda mucho trabajo por hacer”, apuntó, como para dar esperanza para todos los fanáticos que sienten que no verán más de la historia, una vez termine.