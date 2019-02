Premios Oscar 2019: conoce las nominadas a la categoría 'Mejor Banda Sonora'

El próximo domingo 24 de febrero se realizará la ceremonia número 91 de los Premios Oscars 2019 y todas las miradas del mundo estarán puestas en las cintas que fueron anunciadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el pasado 22 de marzo. Pero también tendremos la categoría de Mejor Banda Sonora, que te lo presentamos a continuación.

Para esta categoría, La Academia, no reveló mayor sorpresa, pues encontramos a los siguiente compositores: Ludwig Goransson por ‘Black Panther’, Terence Blanchard por ‘BlacKkKlansman’, Nicholas Britell por ‘If Beale Street Could Talk’, Alexandra Desplat por ‘Isle Of Dogs’ y Marc Shaiman ‘Mary Poppins Returns’.

Black Panther (Ludwig Goransson)

La cinta presenta música original que está compuesta por Ludwig Göransson y cuenta con temas propios producidos por Kendrick Lamar. No fue la primera participación de Göransson con el director de la cinta Ryan Kyle Coogler, pues trabajó en todas las películas que estuvo.

El compositor viajó al continente africano junto al músico senegalés Baaba Maal, para que tanto él como otros, participaran de la banda sonora. Göransson usó grabaciones de tambores parlantes y un también para temas de personajes en la cinta, mientras que Maal cantó una canción original para el inicio de la banda sonora.

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

La cinta cuenta con la música del compositor Terence Blanchard, que destaca en el jazz estadounidense, además de ser trompetista, compositor y arreglista, considerado una de las principales figuras del llamado neo bop. Ha logrado quedarse con cinco Premios Grammy.

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

La cinta cuenta con la música del compositor Nicholas Britell, que también es pianista y productor de cine. No es la primera vez que su nombre aparece en la gala de los Premios Oscar, pues ya consiguió ganar en esta categoría por la cinta Moonlight en el 2017.

Isla de Perros (Alexandra Desplat)

Para esta película la responsabilidad de la banda musical cayó en manos del francés Alexandre Desplat, que es conocido por sus múltiples trabajos para películas como ‘Fantastic Mr. Fox’ (2009), ‘Moonrise Kingdom’ (2012) y ‘El Gran Hotel Budapest’ (2014).

Esta banda sonora mezcla instrumentos tradicionales japoneses, como los sonidos que producen el koto, taiko y el shakuhachi, con instrumentos de orquesta filarmónica. Y fue reconocida de tal manera, que el portal Back Seat Mafia definió la misma, como “gran parte instrumental con un par de pistas vocales, evocadora pero extravagante”.

El regreso de Mary Poppins (Marc Shaiman)

La banda sonora de la cinta está compuesta por Marc Shaiman, y utilizó canciones que fueron escritas por él mismo con letras de Scott Wittman. Cabe destacar que el músico también está nominado en la categoría de ‘Mejor Canción Original’.