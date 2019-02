Andi Mack: Disney Channel hace historia y presenta a personaje abiertamente gay

Disney Channel vine haciendo noticia en las redes sociales, tras la puesta en emisión del último capítulo de la serie Andi Mack.

En la ficción, el personaje del actor Joshua Rush, Cyrus Goodman, uno de los protagonistas de Andi Mack, habló abiertamente de su homosexualidad ante el resto del elenco.

El viernes último en la ficción, el joven habló con sus amigas y les preguntó sobre si debe o no hablar de su homosexualidad con su compañero, Jonah Beck (Asher Angel) durante el funeral de su abuela.

Cyrus Goodman, quien ya les había confesado previamente su orientación sexual a Andi (Peyton Elizabeth Lee) y Buffy (Sofia Wylie), al parecer no estaba convencido en hacer lo mismo con Jonah Beck.

Superando sus medios, Cyrus Goodman y Jonah conversan en medio del servicio funerario y éste le confiesa que es gay. En la escena se nos muestra como el amigo finalmente responde el anuncio con una sonrisa y un "¿Sí? ¡Vale, genial!".

Andi Mack: capítulo 'One in a Minyan' (3x11)

Tras la difusión del episodio, el actor Joshua Rush emitió un mensaje a través de Twitter donde expresó sus sentimientos por lo que había sido presentado en la serie de Disney Channel. El actor no pudo estar más orgulloso.

"Cada día es una bendición trabajar en esta serie. Este hito es solo otro punto en el rico y vibrante tapiz que es Cyrus Goodman", comentó.

Every day is a blessing working on this show. This milestone is just another stitch in a rich and vibrant tapestry that is Cyrus Goodman. https://t.co/dTSBdop7UJ