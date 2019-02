Oscar 2019: tres categorías serán anunciadas en comerciales por 'falta de tiempo'

Los Oscar 2019 están en medio de la polémica y no solo por su falta de conductor oficial, sino en torno a la presentación de cada una de las categorías.

El grupo detrás de la organización anunció ayer que los ganadores de los Oscar 2019 en las categorías de mejor fotografía, montaje, cortometraje de ficción y maquillaje serán anunciados durante lo cortes comerciales, mientras que los discursos de los ganadores serán emitidos durante la retransmisión de la gala.

El encargado de dar la información a los medios de comunicación fue el presidente de la institución, John Bailey, quien dio la controvertida decisión a solo días de llevarse a cabo la 91ª gala de los premios Oscar, que se celebra el próximo 24 de febrero de 2019.

Todos los nominados a los Oscar 2019

John Bailey mencionó que el objetivo de esta medida solo es para limitar al máximo la duración de la gala y no pasar así las 3 horas de transmisión.

Quien se ha pronunciado al respecto fue Guillermo del Toro, cineasta que aprovechó una conversación con Variety para mostrarse en contra a esta decisión. El ganador del Oscar a la mejor película de 2017 por 'La forma del agua' también envió un mensaje vía Twitter.

"Si se me permite: no me atrevería a sugerir qué categorías eliminar durante el show de los Oscar, pero la dirección de foto y el montaje están en el corazón de nuestro oficio. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo"

If I may: I would not presume to suggest what categories to cut during the Oscars show but - Cinematography and Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical tradition or a literary tradition: they are cinema itself.