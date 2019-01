Ryan Reynolds no sería el único actor de Deadpool que tendría un papel en Detective Pikachu

Los fanáticos de Pokemon esperan con ansias el estreno de Detective Pikachu, y todo hace indicar que Ryan Reynolds no sería el único actor que participó en Deadpool con presencia en esta cinta, porque tal como informó el portal Revenge of the Fans, Rob Delaney, Peter en la secuela del antihéroe también diría presenta en el filme live-action de la historia japonesa.

Recordemos que Rob Delaney tuvo una importante aparición en la secuela de Deadpool, y no necesariamente por lo que hizo, sino porque su personaje con el tiempo fue tomando ese peso, la referencia es para Peter, un tipo que no tenía poderes, pero que se unió a la X-Force, logrando ser importante incluso, para el mercenario.

Esta rumor, no dice de forma específica el papel que tendrá el actor, así que hasta el momento del estreno se tratará de un misterio, pues podría ser un humano o la voz de uno de los pokemones.

Aunque la información expresa que, sea cual sea su papel, se está trabajando en el mismo como un “rol secreto”, por lo que es muy seguro que la producción mostrará una gran sorpresa con el personaje. Eso hace especular que Delaney podría ser la voz de algún pokémon que nadie sospeche que puede hablar, o que sea un humando que le permita sacar su lado de comediante que ya mostró anteriormente.

Hasta el momento, todo se trata de rumores, pero seguramente el actor aparecerá en esta cinta que trae la versión live-action de Pikachu a la pantalla grande.