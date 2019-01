Dragon Ball Super Broly: ¿Es necesario ver la serie completa para entender la película?

Finalmente Dragon Ball Super Broly se estrenó en todas las salas de cines del Perú y aún hay personas que no han visto la cinta, sobre todo por temor a no entender algunos detalles que hayan salido en la serie predecesora, como es Dragon Ball Super, porque no lo vieron o decidieron esperar al doblaje que aún no se emite.

Bueno, si no viste absolutamente nada de Dragon Ball Super, te tenemos que decir que si es necesario ver la serie para que captes la cinta que trae el regreso de Broly, porque muchas cosas que se creían desde hace tantos años han cambiado en la serie actual y no pasan desapercibidas en la reciente emisión.

Pero se entiende también que los 131 capítulos no se pueden ver de un día para el otro, por lo que algunas cosas te puedes saltar, así que podrías solo ver las dos anteriores películas, como fueron “La batalla de los dioses” y “La resurrección de Freezer”, cintas que muestran por primera vez al Super Saiyayin Dios y Super Saiyayin Blue. Lo que viene puede considerarse como spoiler.

Pero eso no queda ahí, porque si ya lo viste, notarás que Freezer murió en la segunda película, la misma que representa el segundo arco de la serie y en donde el villano vuelve a perecer. No es hasta el final del Torneo del Poder, que por ayudar al Universo 7, este resucita gracias a Whis.

Pero volvamos al principio, en donde no conoces aún los poderes nuevos de Gokú y Vegeta, tranquilo, porque la cinta está centrada en Broly y la explicación real del origen de los saiyayin, así que puedes disfrutar tranquilamente de esta parte, al igual que la impresionante batalla que los guerreros tienen.