Falta un día para conocer la lista de nominados de los Premios Grammy 2019, ¿quién es tu favorito?

Luego que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación decidió que la fecha de la lista de nominados de los Premios Grammy 2019 fuera cambiada por la muerte del expresidente estadounidense George HW Bush. Esta semana se reveló que este viernes 7 de diciembre se conocerá los nombres de los artistas de cada categoría. ¿Ya tienes tu favorito?

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Premios Grammy regresarán a Los Angeles el próximo año con una gala que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana.

Algunas categorías de los Premios Grammy 2019 han sido escogidas para ser anunciadas por primera vez en CBS This Morning y Apple Music a las 8:30 a.m. y la lista completa estará disponible a las 8:45 a.m. en Grammy.com.

La novedad de estas nominaciones 2019 es que las categorías de Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor nuevo artista, iba a aumentar de cinco a ocho artistas.

Otro dato es que Apple Music anunciará en exclusiva categorías de los Premios Grammy 2019. Apple Music ha sido el único servicio de música en streaming que le está plantando una interesante competencia a Spotify en cuanto a número de suscriptores. Con este tipo de esfuerzos, busca posicionarse en el mercado.

Dato

Bush, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993 y padre del también exmandatario George W. Bush, falleció a los 94 años en su residencia en Houston, Texas, y sus restos fueron trasladados el lunes a Washington para recibir un funeral con los honores correspondientes.