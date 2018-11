'Aquaman' vence a 'Avengers: Infinity War' tras romper increíble récord [VIDEO]

'Avengers: Infinity War' fue considerada como la película de superhéroes más recaudadora de la historia, debido a que logró hacerse con más de 2 billones de dólares con la venta de boletos; sin embargo, la historia podría cambiar tras la llegada de 'Aquaman', la cual podría convertirse en la salvadora del Universo DC.

Como se recuerda, las últimas producciones cinematográficas de DC no han tenido un gran desempeño en la taquilla, ya que 'La liga de la justicia' y 'Batman vs Superman' no lograron cubrir las expectativas, a diferencia de todas las cintas de Marvel, las cuales lograron captar a millones de fans.

Esta vez la historia daría un giro, y es que 'Aquaman' promete ser de gran impacto de la mano de Jason Momoa, quien es la mejor apuesta de DC para el 2018 y los primeros resultados han emocionado a todos. Según revelaron los medios especializados en cine, la preventa en entradas está funcionando de maravillas.

La película dirigida por James Wan logró convertirse en la cinta que más entradas vendió en preventa en Atom Tickets, superando el récord fijado por 'Avengers: Infinity War' en tan solo 24 horas. Las entradas de dicha agencia permitirá a los usuarios de Amazon Prime el acceder a los primeros pases de la cinta.

Sin embargo, no es el único éxito, debido a que también se confirmó que en Fandango logró superar en preventa a títulos como Venom y Misión Imposible Fallout, lo cual presume la redención de DC antes de lo esperado para este 2018.

Como se recuerda, hasta el momento es la cinta de la 'Mujer Maravilla' la máxima recaudadora del DC gracias a su atrapante historia, por lo que 'Aquaman' tendrá una valla muy alta.