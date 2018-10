Spiderman: Far From Home: Filtran video del héroe al lado de Mary Jane

Spiderman: Far From Home, es la próxima película a estrenarse del trepamuros y muchas novedades se han filtrado desde su anuncio el año pasado.

Luego de la expectativa que ha surgido por los nuevos trajes que lucirá Spiderman, sobre todo con el rojo y negro, diversos videos y fotos se filtraron a través de las redes sociales.

Ahora le tocó el turno a Mary Jane de ser la nueva protagonista de estas filtraciones. En el video publicado en Twitter se le puede ver con Spidey quien la carga para llevársela a dar un paseo por New York.

Al menos es lo que se puede suponer, ya que las imágenes están en etapa de preproducción y se pueden ver los arneses a los que están sujetos los actores.

La trama de Spiderman: Far From Home aún no ha sido filtrada, pero se sabe que el villano de la película será el enigmático Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal y que el rol del nuevo tutor de Peter Parker recaerá en Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Aún quedan algunos meses para el estreno de la película. No obstante, día a día se siguen conociendo detalles gracias a las imágenes y videos mostrados en el rodaje.

A continuación, los dejamos con el video compartido en la cuenta de Twitter del portal Digital Spy, que muestra Spider-Man (Tom Holland) hablando con MJ (Zendaya) y cogiéndola en brazos.



