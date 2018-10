Cementerio de Mascotas lanza tráiler que aterroriza a fanáticos [VIDEO]

Cementerio de Mascotas es la nueva película basaba en la novela homónima de Stephen King, el remake presentó un adelanto que muestra a los protagonistas y el tenebroso camposanto maldito.

La película volverá a los cines con el remake. Como se recuerda la primera película se estrenó en 1989 y fue dirigida por el director Mary Lambert, la cual fue una adaptación que recibió buenas críticas por la prensa especializada.

Tal fue su éxito en aquellos años que no tardó en sacar una secuela en 1992, protagonizada por Edward Furlong. Lamentablemente esta no fue del agrado del público y no consiguió el éxito de la primera parte

En el remake se vuelve a presentar la historia del macabro cementerio de Ludlow, que estará cerca de la casa de campo de la familia Creed.

La trama se vuelve interesante cuando los protagonistas pierden a su pequeño hijo, luego de ser atropellado por un camión y su padre decide enterrarlo en el cementerio indio.

Esta nueva adaptación está dirigida por Dennis Widmyer y Kevin Kölsch y será estrenada a nivel mundial en abril del 2019.

La película contará con las actuaciones de Jason Clarke, Amy Seimetz, Naomi Frenette y Alyssa Brooke Levine.

Además, se dio a conocer la sinopsis oficial de la película: “Cementerio de Mascotas sigue al Dr. Louis Creed (Clarke), quien, después de mudarse con su esposa Rachel (Seimetz) y sus dos hijos pequeños, descubre un misterioso cementerio oculto en el bosque, cerca de su nuevo hogar.

Cuando ocurre una tragedia, Louis recurre a su extraño vecino, Jud Crandall (Lithgow), sin saber que está acción detonará una peligrosa reacción en cadena, liberando un mal que dejará horribles consecuencias”.

A continuación, les presentamos el tráiler del remake de Cementerio de Mascotas, el cual fue lanzado en la plataforma YouTube y ha sido compartido por miles de usuarios