Venom: filtran la trama de toda la película y fans enloquecen [VIDEO]

Falta menos de un mes para el estreno de la película de Venom, la cual está protagonizada por Tom Hardy en el papel del periodista Eddie Brock quien junto al simbionte se enfrentarán a los enemigos de turno de la cinta.

Por tal motivo, hace poco salió a la luz la trama de la película completa. Si bien la información fue sacada del foro de Internet 4chan y debe ser tomada con cautela, luego de leerla es imposible no relacionarla con lo visto en el tráiler y creer en lo que se dice en el foro.

A continuación, les presentamos lo que pasará durante la película y como terminará, así que debemos advertir que a partir del siguiente párrafo leerán un gran SPOILER, del cual se sabrá su veracidad cuando se estrene la cinta el 5 de octubre.



- La cinta se desarrollará en la ciudad de San Francisco. Empieza con Eddie Brock (Tom Hardy) entrevistando al asesino en serie Cletus Kasady (Woody Harrelson).



- Después de un corte se cuenta la vida personal de Brock y su relación con Anne Weying (Michelle Williams), abogada de la Fundación Vida.



- El CEO de Fundación Vida el Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed) se apropia de una Sonda Espacial que contienen a los simbiontes. - Se empieza con los experimentos con vagabundos y enfermos mentales. Todos los sujetos de prueba morirán.



- La doctora Dora Skirth (Jenny Slate) se contacta con Eddie Brock para comunicarle lo que está pasando en la Fundación Vida.



- Eddie investigará la fundación y será atacado por Donna Diego (Michelle Lee) que está siendo controlada por el simbionte “Scream”. Esa será la manera como Brock termina con Venom dentro.



- El simbionte le ayuda a escapar. Cuando llega a casa se percata que lo han seguido mercenarios y lo atacan. Sin embargo, no son rivales para Venom.



- Después de irse de su apartamento hay una pequeña charla entre Venom y Eddie Brock. El simbionte le explica porque le odian el resto de seres de su especie.Él desea experimentar las sensaciones que le ofrece unirse a un humano, así que llegarán a un acuerdo para que Venom se haga más fuerte y Eddie ayude a la gente en problemas.

- Se pasa a otra escena donde Venom se enfrentará a Scream y consigue derrotarlo. Pero serán capturados por la Fundación Vida.



- Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed) matará a la doctora Dora Skirth (Jenny Slate) y se revelará el plan que tiene el villano.



- Se ve que que quieren enviar otra sonda al espacio para capturar más simbiontes.



- Venom consigue escapar, pero Drake se une al simbionte “Riot” y va tras el héroe.

- La batalla final se desarrolla en el lanzamiento del cohete. El ruido es tan intenso que Venom consigue derrotar a Riot.



- La sonda es enviada al espacio.



- Eddie Brock y Venom quedan en libertad y se convierten en el ‘Protector Letal’.



- Escena en mitad de los créditos: La sonda llega a un planeta y es invadida por cientos de simbiontes.



- Escena final de créditos: Podemos ver al personaje de Cletus Kasady (Woody Harrelson) pidiendo un simbionte para él. Lo que daría paso a Carnage, que aparecería en una futura secuela.

