Secuela de 'IT' incluirá terrorífico ritual del libro de Stephen King

Una de las películas de terror más aclamadas en los últimos meses es, sin duda, IT. Su secuela, cuya producción ya ha culminado, ha revelado otro importante detalle que de nuevo pondrá en aprietos a El Club de los Perdedores 30 años después de la primera cinta.

Y es que la segunda parte de la película volverá con partes más sangrientas y aterradoras, según ha destacado el guionista, Gary Dauberman, al adelantar que incluirá un famoso pasaje del libro homónimo de Stephen King, en el que está inspirada la historia y que se llama 'El Ritual de Chüd'.

"Es algo orgánico; trato de encontrar la forma más centrada y accesible de abordar los aspectos metafísicos del libro", destacó el guionista, quien además precisó que se ha conseguido "algo brillante y que va a ser increíble".

Dauberman, quien ha calificado esta parte de la película como un verdadero 'desafío', ha destacado que de todas maneras quiso abordarlo. Consiste, de acuerdo con el libro del escritor norteamericano, en un momento en que IT atrapa a Bill Denbrough y envía su alma a un plano espiritual donde se volverá loco al ver a Pennywise en su 'forma pura'.

"En el libro, se dirigen a la tortuga y no puede ayudarlos. (...) La tortuga deja algunas pistas sobre su niñez que no recuerdan y tienen que recuperar esos recuerdos del verano de 1989. Las claves para derrotar a Pennywise se quedan en el pasado y, como adultos, no las recuerdan", destacó el director de la película.

Cabe destacar que los actores James McAvoy y Jessica Chastain interpretarán a Bill Denbrough y Beverly Marsh en su versión adulta para la segunda parte de la película que se estrenará el 6 de setiembre del 2019. Bill Skarsgard volverá a ponerse en la piel de Pennywise.