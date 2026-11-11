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Ciencia

Los primeros humanos ya guardaban recuerdos hace 500.000 años: unas piedras pequeñas recolectadas en varios lugares

Los investigadores sugieren que estos objetos ayudaban a los humanos a organizar experiencias y fomentar la confianza en sus grupos sociales.

Unos objetos fueron recolectados por los habitantes de unas cuevas. Foto: R. Barka
Unos objetos fueron recolectados por los habitantes de unas cuevas. Foto: R. Barka
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Una piedra recogida durante un viaje puede parecer un objeto sin valor para los demás, pero para quien la conserva representa un lugar o una experiencia especial. Esta costumbre, que hoy relacionamos con los recuerdos personales, podría tener raíces mucho más antiguas de lo que se pensaba. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv plantea que los primeros humanos ya preservaban objetos con significado personal hace aproximadamente 500.000 años.

La investigación, publicada en la revista Evolutionary Anthropology, reúne evidencias arqueológicas y conocimientos de psicología, neurociencia y evolución para explicar por qué algunos grupos humanos conservaron piedras y herramientas sin una utilidad práctica evidente. Los autores proponen que estos elementos funcionaban como una especie de memoria externa, capaz de mantener presentes experiencias, lugares y acontecimientos de la vida de una persona.

Un hacha de mano que se muestra ampliada a la izquierda. Los investigadores proponen que las características de estas herramientas podrían haber tenido un significado personal para los primeros humanos. Foto: R. Barkai

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Las piedras y herramientas que conservaron los primeros humanos

Una de las principales evidencias procede de la cueva de Qesem en Israel, donde los arqueólogos hallaron pequeños guijarros de colores que llegaron desde distintos lugares. Su conservación llamó la atención porque no tenían una función práctica identificable. En el valle de Sakhnin, los investigadores también encontraron hachas de mano elaboradas con sílex que contenía fósiles o características geológicas inusuales. En algunos ejemplares, estas particularidades ocupaban el centro de la piedra, una zona visible y fácil de tocar.

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Otros indicios aparecieron en los yacimientos de Revadim, Jaljulia y Qesem. Allí había antiguas herramientas de sílex con superficies desgastadas y marcas de trabajos anteriores. Aunque algunas recibieron nuevos retoques, la mayoría mantuvo su aspecto original. Para los autores, esas señales pudieron tener valor porque conservaban la historia del objeto y su relación con experiencias pasadas.

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Los objetos pudieron ayudar a construir la memoria autobiográfica

Los investigadores plantean que estos elementos actuaban como dispositivos externos de memoria. Una piedra procedente de un territorio lejano podía evocar una experiencia vivida y ayudar a distinguirla de un relato escuchado o imaginado. Esta capacidad se conoce en psicología como monitoreo de la fuente de los recuerdos.

La hipótesis también relaciona esta práctica con la evolución de la memoria autobiográfica, que permite organizar las experiencias en una historia personal. Según los autores, conservar objetos y compartirlos con otros pudo favorecer la confianza dentro de los grupos humanos. Sin embargo, advierten que no toda piedra inusual fue necesariamente un recuerdo personal: esta explicación todavía requiere nuevas pruebas arqueológicas y experimentales.

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