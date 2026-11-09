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Ciencia

Japón retiró 131 gatos de una isla, y luego ocurrió algo en el ecosistema que sorprendió incluso a los científicos

Los investigadores llevan años intentando salvar una especie de ave al borde de la extinción. Su población se redujo tanto que su supervivencia llegó a estar amenazada.

Reubicaron más de 100 gatos callejeros en la isla Chichijima, Japón. Foto: Japan Times
Reubicaron más de 100 gatos callejeros en la isla Chichijima, Japón. Foto: Japan Times
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Durante décadas, una especie de paloma endémica de Japón estuvo al borde de la extinción por la pérdida de su hábitat y la presencia de gatos asilvestrados. Pero la retirada de estos felinos permitió que su población se recuperara de forma sorprendente. En apenas tres años, el número de aves adultas pasó de 111 a 966.

El caso ocurrió en las islas Ogasawara, un archipiélago situado a unos 1.000 kilómetros de la isla principal de Honshu. Allí vive la paloma torcaz de cabeza roja (Columba janthina nitens), una subespecie que no se encuentra de forma natural en ningún otro lugar del mundo. Su recuperación llamó la atención de los investigadores, quienes decidieron estudiar qué factores habían permitido un crecimiento tan rápido, incluso pese a las limitaciones genéticas de la población.

La paloma torcaz con una característica cabeza rojiza no se encuentra en estado salvaje en ningún otro lugar del mundo. Foto: Birds of the World

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El retiro de los felinos permitió recuperar una especie amenazada

La situación de estas aves era preocupante a comienzos de este siglo. Además de perder parte de sus bosques por la actividad humana, las palomas sufrían la depredaciónde gatos domésticos que habían sido llevados a las islas y terminaron viviendo en estado salvaje.

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Chichijima es la isla principal y más grande del archipiélago de Ogasawara. Foto: Kankyo1

Chichijima es la isla principal y más grande del archipiélago de Ogasawara. Foto: Kankyo1

En 2008, las estimaciones indicaban que quedaban menos de 80 ejemplares. Ante el riesgo de desaparición, en 2010 comenzó un programa de captura de gatos asilvestrados en la isla Chichijima, que forma parte del archipiélago.

Durante los siguientes tres años, los responsables del proyecto consiguieron capturar y trasladar a 131 felinos. Su población se redujo a menos de 20 animales y los resultados sobre las aves fueron sorprendentes: entre 2010 y 2013, los registros de palomas adultas pasaron de 111 a 966 ejemplares. Las aves jóvenes también aumentaron, de apenas nueve a 189.

Fueron trasladados a territorio continental japonés, donde recibieron atención veterinaria y fueron preparados para encontrar nuevos hogares mediante programas de adopción. Ninguno fue sacrificado.

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El ADN de las palomas escondía una explicación inesperada

El crecimiento de la población llevó a un equipo de la Universidad de Kioto, encabezado por el investigador Daichi Tsujimoto, a examinar el ADN de estas aves. Los resultados fueron publicados en 2025 en la revista científica Communications Biology. Los investigadores descubrieron que más del 80 % del genoma de las palomas presentaba homocigosidad, una característica relacionada con la reproducción entre individuos emparentados durante numerosas generaciones.

Lo inesperado apareció al comparar su información genética con la de otras poblaciones de palomas torcaces japonesas. Pese a su prolongado historial de endogamia, las aves de Ogasawara tenían menos mutaciones perjudiciales que sus parientes más numerosos.

Los científicos consideran que este resultado podría explicarse mediante un proceso conocido como purga genética. Durante siglos, la selección natural habría eliminado progresivamente algunas mutaciones dañinas, lo que permitió que los ejemplares con características más favorables tuvieran mayores posibilidades de reproducirse.

¿Qué significa este descubrimiento para otras especies amenazadas?

La investigación también ayuda a comprender por qué la población pudo responder tan rápidamente después de reducirse la presencia de sus principales depredadores. Al disminuir una de las causas más importantes de mortalidad, las aves tuvieron mejores condiciones para reproducirse y aumentar su número.

"Muchas especies en peligro de extinción tienen dificultades para recuperarse incluso con medidas de conservación intensivas. La excepcional recuperación de esta paloma nos llevó a investigar las razones genéticas subyacentes de su resistencia, con la esperanza de descubrir qué hace que algunas especies en peligro de extinción sean más capaces de recuperarse que otras", explicó Tsujimoto.

Sin embargo, los resultados no significan que la endogamia sea inofensiva. La limitada diversidad genética todavía puede representar un riesgo ante enfermedades, cambios ambientales y nuevas amenazas.

El caso de Ogasawara demuestra que retirar una presión importante sobre una especie puede favorecer su recuperación. También revela que su historia evolutiva puede influir en sus posibilidades de sobrevivir cuando las condiciones de su entorno finalmente mejoran.

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