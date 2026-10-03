El rover Curiosity celebra sus 5.000 días en viajando por Marte con foto una nueva e impresionante vista del planeta rojo

El rover Curiosity de la NASA alcanzó un nuevo hito en su exploración de Marte tras completar 5.000 días marcianos desde su llegada al planeta rojo. Para conmemorar la fecha, el vehículo captó una nueva panorámica de la superficie mientras se encontraba detenido en una cresta arenosa conocida como Chocolatal.

La imagen muestra el paisaje que rodea al rover y también permite observar las huellas que ha dejado durante su recorrido por el terreno de Marte. Para obtener esta vista, Curiosity utilizó sus cámaras de navegación en blanco y negro y tomó imágenes en dos momentos diferentes del día.

Una panorámica de Marte captada en dos momentos del día

La primera fotografía fue registrada el 30 de agosto de 2026 a las 9.56 a. m., hora local de Marte, precisamente durante el día número 5.000 de la misión. Una segunda panorámica fue tomada el 2 de septiembre, a las 5.39 p. m., correspondiente al sol 5.003.

La imagen muestra el rover, sus huellas y el extenso paisaje alrededor del Monte Sharp y el cráter Gale. Crédito: NASA/JPL-Caltech

Cuando las imágenes llegaron a la Tierra, fueron combinadas para formar una sola escena. NASA añadió después color como una interpretación artística: el tono azul representa la vista captada durante la mañana, mientras que el amarillo corresponde a la imagen tomada por la tarde. El resultado recuerda a una postal del planeta rojo, un tipo de composición que la agencia ya había utilizado anteriormente con fotografías de Curiosity.

Curiosity muestra sus huellas mientras explora Marte

En primer plano aparece parte de la estructura del rover. Entre los elementos visibles se encuentra su antena UHF, utilizada para enviar datos a las naves que orbitan Marte. También puede observarse en la parte posterior el generador termoeléctrico de radioisótopos de múltiples misiones, conocido como MMRTG, que proporciona energía al vehículo mediante una fuente nuclear.

Detrás del rover se extienden sus huellas sobre el terreno marciano hasta perderse en la distancia. Curiosity se encuentra actualmente explorando las zonas bajas de las laderas del monte Sharp, una montaña de unos cinco kilómetros de altura situada en el interior del cráter Gale.

Desde la posición del rover, la panorámica está orientada hacia el fondo del cráter. En el horizonte puede distinguirse débilmente el borde de Gale, mientras Curiosity continúa su recorrido por uno de los escenarios más importantes de la exploración marciana.