Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Carlos León Moya, la crisis de Ahora Nación e Indira Huilca| La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

China logra alcanzar los 270 °C con una nueva máquina que recupera calor industrial: la clave está en las ondas sonoras

El prototipo reutiliza el calor residual de fábricas sin requerir piezas mecánicas móviles, superando limitaciones de durabilidad y operatividad en condiciones extremas. Su diseño innovador puede ampliar el suministro térmico.

Científicos del Instituto Técnico de Física y Química de la Academia China de Ciencias desarrollaron una bomba de calor termoacústica que alcanza 270 °C utilizando ondas sonoras.
Científicos del Instituto Técnico de Física y Química de la Academia China de Ciencias desarrollaron una bomba de calor termoacústica que alcanza 270 °C utilizando ondas sonoras.Ilustración LR
Por
google iconLa República en Google

Un equipo del Instituto Técnico de Física y Química de la Academia China de Ciencias creó una bomba de calor termoacústica que alcanza 270 °C mediante ondas sonoras. Este prototipo eleva la temperatura desde una fuente menor para reutilizar el calor residual en fábricas, ofreciendo una solución clave en la eficiencia industrial. Los hallazgos aparecieron en la revista científica Energy durante octubre de 2025.

La innovación amplía las opciones de suministro térmico en procesos de alta exigencia. Según una revisión en Nature Energy, con aportes del especialista Ercang Luo, "los refrigerantes de los equipos convencionales presentan restricciones ambientales, de seguridad y de funcionamiento a altas temperaturas". Frente a tales obstáculos, los expertos analizan alternativas con sólidos o gases para capturar la energía desperdiciada actualmente.

Puedes ver

Liberan 8 avestruces en una gran reserva de África tras más de 70 años de ausencia: su regreso tiene un propósito clave para el ecosistema

lr.pe

¿Cómo transforma el sonido el calor industrial en la nueva máquina de China?

Un innovador dispositivo desarrollado por científicos chinos combina dos unidades en un circuito cerrado interconectado mediante resonadores acústicos. La primera etapa transforma la energía térmica en vibración sonora, mientras que el segundo bloque emplea las variaciones de presión acústica para transportar la temperatura sobrante hacia una zona más cálida, según el estudio de Energy.

LR Focus

El diseño prescinde por completo de piezas mecánicas móviles y evita el uso de compresores convencionales, conforme al balance de avances del instituto chino. Esta arquitectura supera las limitaciones de durabilidad en condiciones extremas y expande de manera significativa el rango operativo de las bombas térmicas para el sector industrial.

El mecanismo requiere un suministro energético exterior continuo para activar el proceso. Durante los ensayos experimentales, el extremo caliente del motor estuvo a 300 °C, mientras la unidad de bombeo recibió calor a 145 °C y lo suministró hasta alcanzar la temperatura anunciada, lo cual demuestra que la eficiencia operativa depende estrictamente de ambas fuentes térmicas.

Puedes ver

La NASA capta una “calavera” en la Antártida: un detalle en su superficie revela cómo el deshielo podría transformar esa figura

lr.pe

¿Qué exige la bomba de calor de 270 °C para su salto a las plantas industriales?

El prototipo desarrollado por el Israel Institute of Technology registró un salto térmico de 125 °C y una presión de 5 megapascales. En los ensayos iniciales, el equipo alcanzó una potencia de 1.903 vatios con un coeficiente de rendimiento de 0,41; sin embargo, al incrementar la temperatura de suministro, la eficiencia y la energía entregada disminuyeron de forma considerable.

La transición hacia una aplicación comercial requiere analizar la escalabilidad y la integración de este sistema en cada planta industrial. Una revisión publicada en Nature Energy subraya estas barreras para las tecnologías emergentes, mientras especialistas de la Universidad de Liubliana aclaran que diversas propuestas todavía demandan más proyectos piloto antes de su venta masiva.

Esa línea de investigación busca satisfacer la demanda de sectores clave como la metalurgia, la petroquímica y la cerámica. "El siguiente paso será investigar tecnologías de bombas de calor para procesos industriales con mayores necesidades de temperatura", indicó Luo, quien planteó el uso de fuentes solares o nucleares para aportar entre 500 y 800 °C en el futuro.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre Teresa de Calcuta, religiosa y misionera: «Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega»

Emergencia en Tumbes: desborde del río Zarumilla inunda Puerto Perú y obliga a evacuar a familias

La provincia de China que conecta con Perú desde el siglo XIX: sus migrantes dejaron un legado cultural y dieron origen al chifa

Ciencia

Unos físicos crearon un universo en miniatura y observaron que el tiempo surgió sin necesidad de un reloj

Liberan 8 avestruces en una gran reserva de África tras más de 70 años de ausencia: su regreso tiene un propósito clave para el ecosistema

En 1963, arqueólogos encontraron un tesoro de oro en España; 60 años después, descubrieron que dos joyas estaban hechas con metal procedente del espacio

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Gobierno asegura presupuesto a favor de EE.UU

Villa El Salvador: Detonan explosivo en la casa del electo alcalde Marcelino Huamán

Congreso: Diputado Ángel Meneses asume la vocería de Ahora Nación tras renuncia de César Holguín