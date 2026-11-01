Un niño chino que donó casi un dólar para acabar con los cortes de luz ahora trabaja para la compañía que transmite energía en todo el país Su historia salió a la luz cuando las fotos de su recibo por el donativo fueron exhibidas en el Museo del Proyecto Tres Gargantas.

Un niño de China donó 10 yuanes (1,5 dólares estadounidenses) al proyecto de la presa de las Tres Gargantas. Foto: SCMP

Un niño de China donó 10 yuanes (1,5 dólares estadounidenses) al proyecto de la presa de las Tres Gargantas. Foto: SCMP

En 1991, cuando tenía apenas 12 años, Wang Yu decidió entregar 10 yuanes al proyecto de la presa de las Tres Gargantas, en China. El dinero representaba una parte importante de lo que había recibido de un familiar y su intención era sencilla: quería que terminaran los frecuentes cortes de electricidad que lo obligaban a estudiar a la luz de las velas.

Hoy, Wang tiene 47 años y trabaja para State Grid Corporation of China, en su localidad natal de Zigui, en la provincia de Hubei. Su historia volvió a llamar la atención después de que una fotografía del recibo de aquella donación se difundiera en internet, según informó The Star.

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Una donación hecha con el dinero de un regalo

En aquella época, Wang recibía una asignación diaria de apenas un yuan, mientras sus padres ganaban juntos menos de 100 yuanes al mes. Un día, un familiar que lo visitaba le regaló 20 yuanes para comprar dulces y juguetes. El niño decidió guardar la mitad y llevó los otros 10 yuanes a una oficina de correos para enviarlos a la China Three Gorges Project Corporation.

Poco después recibió un recibo y una carta de agradecimiento. En 1992, el diario 'Yichang Daily' lo presentó como una de las figuras destacadas de la región y lo reconoció como la primera persona de Hubei en donar al proyecto.

Con los años, Wang reconoció que entonces no comprendía conceptos como construir un proyecto monumental para las futuras generaciones. "Simplemente esperaba que la presa pusiera fin a los cortes de electricidad locales que a menudo me obligaban a estudiar a la luz de las velas", recordó.

Del niño que donó a trabajador de la red eléctrica

La construcción de la presa comenzó oficialmente en 1994 y su estructura principal quedó terminada en 2006. El proyecto, ubicado en el río Yangtsé, fue diseñado para controlar inundaciones, generar electricidad y facilitar la navegación. Su costo llegó a unos 250.000 millones de yuanes e incluyó el traslado de 1,3 millones de personas.

Wang fue uno de los habitantes reubicados en 1998, cuando la antigua sede del condado de Zigui fue despejada. "Fue difícil dejar nuestro hogar, pero mudarnos fue nuestra contribución al país", contó.

Años después, se incorporó a la filial de State Grid Hubei Electric Power en Zigui. Desde allí, ayuda a mantener el suministro eléctrico mientras la energía generada por la presa se distribuye por el país.

En octubre, Wang reveló además que realizó una segunda donación de 10 yuanes poco después de la primera porque consideró que su aporte inicial era demasiado pequeño para una obra de semejante magnitud.