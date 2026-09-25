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Este exoplaneta no debería girar así: orbita su estrella al revés y los científicos todavía no encuentran una explicación clara

Científicos de la Universidad de Ginebra sugieren que el planeta podría haberse formado en un segundo disco de gas y polvo desalineado, aunque aún se necesitan más investigaciones para confirmar esta hipótesis.

Un exoplaneta denominado GJ 3090 b está desafiando las normas sobre la formación de mundos, girando en dirección opuesta a su estrella a 136 grados de inclinación orbital.
Un exoplaneta denominado GJ 3090 b está desafiando las normas sobre la formación de mundos, girando en dirección opuesta a su estrella a 136 grados de inclinación orbital. | Foto: Magnific
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Un exoplaneta descubierto a cientos de años luz está desafiando una de las reglas más conocidas sobre la formación de los mundos. GJ 3090 b gira en sentido contrario al de su estrella y presenta una inclinación orbital extrema que desconcierta a los astrónomos.

El planeta tiene una masa 4,5 veces superior a la de la Tierra y un radio 2,2 veces mayor, pero lo verdaderamente extraño está en su órbita. Su ángulo alcanza los 136 grados, una configuración para la que los científicos todavía no tienen una explicación definitiva.

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Un planeta que parece haber roto las reglas de su nacimiento

Los planetas suelen formarse a partir del disco de gas y polvo que queda alrededor de una estrella recién nacida. Como ambos proceden de la misma estructura, se espera que compartan un sentido de movimiento y que sus órbitas se encuentren aproximadamente alineadas con el plano de la estrella.

GJ 3090 b rompe con ese patrón. Mientras la estrella mantiene su propio sentido de rotación, el exoplaneta la orbita en dirección contraria y presenta una inclinación de 136 grados. Para comparar, el ángulo de la Tierra respecto al Sol es de apenas unos 7 grados.

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Los científicos tienen una hipótesis, pero el misterio continúa

Hasta ahora se conocen seis planetas con una inclinación orbital superior a 70 grados. En cinco de esos casos existe un objeto masivo dentro del sistema cuya gravedad puede explicar el cambio en la orientación de sus órbitas, pero GJ 3090 b no tiene un compañero conocido que produzca ese efecto.

Los investigadores de la Universidad de Ginebra plantean una posibilidad: la estrella pudo haber incorporado un segundo disco de gas y polvo, desalineado respecto al original. GJ 3090 b habría nacido en ese entorno diferente, lo que explicaría su peculiar trayectoria, aunque por ahora se trata solo de una hipótesis.

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