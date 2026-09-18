Rafael López Aliaga no apoya todas las facultades legislativas solicitadas por Keiko Fujimori: su respaldo es solo a algunas medidas

LO ENGAÑOSO:

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Rafael López Aliaga anunció su respaldo a las facultades legislativas solicitadas por la presidenta Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

López Aliaga señaló que Renovación Popular solo respaldaría algunas de las facultades que considera urgentes.

El líder de Renovación Popular cuestionó varias de las medidas incluidas en el pedido y afirmó que no otorgaría un “cheque en blanco” al Gobierno.

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Rafael López Aliaga anunció su respaldo a las facultades legislativas solicitadas por la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, el líder de Renovación Popular señaló que su partido solo apoyaría algunos de los pedidos del Ejecutivo y que no otorgaría un “cheque en blanco” al Gobierno. Por ello, resulta engañoso presentar sus declaraciones sin esta precisión, pues muchos usuarios interpretan que López Aliaga respalda todas las facultades solicitadas, cuando su posición fue apoyar únicamente determinadas medidas y cuestionar varias de ellas.

Post viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra más de 700 ‘Me gusta’, 200 comentarios y ha sido compartida más de 30 veces.

Publicación con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

López Aliaga sí expresó su respaldo a parte de las facultades solicitadas por el Ejecutivo, pero solo en asuntos que considera urgentes, como la seguridad ciudadana, el fenómeno El Niño y la reducción del Estado. Sin embargo, también cuestionó varias de las medidas incluidas en el pedido de 66 facultades.

Nota de La República. Foto: La República

Entre ellas, criticó que se incluyeran disposiciones relacionadas con las tasas de interés, pues consideró que no corresponden a asuntos de “extrema urgencia”. Además, señaló que “hay algunas normas que no nos gustan” y precisó que Renovación Popular no respaldaría todos los pedidos. Esta parte de su posición no se precisa en las publicaciones virales, lo que llevó a los usuarios a interpretar que López Aliaga respalda íntegramente las facultades solicitadas por el Gobierno, cuando en realidad planteó apoyar solo determinadas medidas.

Declaraciones de Rafael López Aliaga. Foto: La República

Una posición similar se planteó desde otras bancadas. Indira Huilca, de Ahora Nación, señaló que el pedido debía concentrarse en asuntos urgentes, como la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, y cuestionó que incluyera otras materias. Desde Juntos por el Perú también se planteó que las facultades se enfoquen en la lucha contra la criminalidad y se revisen por separado los demás pedidos.

Nota de La República (1/2). Foto: La República

Nota de La República (2/2). Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que aseguran que Rafael López Aliaga anunció su respaldo a las facultades legislativas solicitadas por la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, el contenido es engañoso, ya que si bien el líder de Renovación Popular manifestó que apoyaría algunas medidas, también cuestionó varias de las propuestas incluidas en el pedido y señaló que no daría un “cheque en blanco” al Gobierno. Al presentar únicamente su respaldo, las publicaciones omiten el alcance de su posición, lo que puede llevar a los usuarios a interpretar que apoya todas las facultades solicitadas, cuando su respaldo está dirigido solo a determinadas medidas.