Las ventanillas de los aviones esconden una compleja ingeniería: fabricarlas requiere materiales especiales y rigurosas pruebas de seguridad
Por su parte, las ventanillas de la cabina de mando son aún más exigentes, elaboradas con vidrio reforzado, y se someten a simulaciones de impactos por aves para garantizar su seguridad y durabilidad.
Las ventanillas de los aviones parecen piezas sencillas, pero detrás de su fabricación existe un proceso de alta ingeniería. Los materiales, las formas y las pruebas deben garantizar que puedan soportar las condiciones extremas de un vuelo.
Además, no todas las ventanas de una aeronave son iguales: las destinadas a los pasajeros se fabrican principalmente con acrílico, mientras que las de la cabina de mando utilizan vidrio reforzado. Cada una debe superar controles específicos antes de incorporarse a un avión.
El tamaño de las ventanillas dificulta su fabricación.
Las ventanillas de los pasajeros deben soportar una presión extrema
Las ventanas de la cabina de pasajeros comienzan como grandes láminas de acrílico que son cortadas y moldeadas hasta obtener la forma requerida. Por lo general, están compuestas por dos capas para mantener su resistencia incluso si una de ellas sufre daños.
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El desafío aumenta porque los fabricantes están desarrollando ventanillas cada vez más grandes para ofrecer una vista más amplia del exterior. Saint-Gobain, uno de los fabricantes especializados, las somete a presiones muy superiores a las que experimentarían normalmente durante un vuelo a gran altitud.
Las ventanas de la cabina de mando requieren pruebas aún más exigentes
Las ventanillas de la cabina de mando son diferentes a las de los pasajeros y suelen fabricarse con vidrio reforzado químicamente. Además, algunos aviones modernos utilizan ventanas curvas para mejorar la aerodinámica y reducir el consumo de combustible.
Estas piezas deben resistir impactos, incluidos los provocados por aves durante el vuelo. Para comprobar su seguridad, los fabricantes recurren a simulaciones y pruebas físicas que reproducen impactos de aves de gran tamaño, además de estrictos controles para detectar cualquier defecto.