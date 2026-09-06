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Ciencia

El pez que desafía las reglas de la evolución: lleva más de 100.000 años clonándose y su ADN tiene un mecanismo para evitar la extinción

Además, toda la población de esta especie está compuesta por hembras y cada generación contiene en su ADN la misma información genética.

Esta especie de pez está formado solo por hembras y lleva clonándose más de 100.000 años.
Esta especie de pez está formado solo por hembras y lleva clonándose más de 100.000 años. | Foto: Manfred Schartl
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Hay una especie de pez que parece contradecir una de las reglas más conocidas de la evolución. El Molly amazónico está formado exclusivamente por hembras y lleva más de 100.000 años reproduciéndose sin mezclar su ADN con el de otra especie.

La ausencia de diversidad genética debería haberlo condenado a acumular mutaciones perjudiciales generación tras generación. Sin embargo, este pez ha sobrevivido durante unas 500.000 generaciones y los científicos encontraron en su genoma una posible explicación: un mecanismo capaz de corregir parte de esos errores.

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El pez que se reproduce sin machos y funciona como un clon

El Molly amazónico (Poecilia formosa) representa un caso excepcional entre los vertebrados. Todas sus poblaciones están compuestas por hembras y cada generación conserva esencialmente la misma información genética, sin la recombinación habitual de la reproducción sexual.

Su estrategia reproductiva se conoce como ginogénesis. Las hembras necesitan el esperma de machos de especies cercanas para activar el desarrollo de los huevos, pero el ADN de esos machos no se incorpora a la descendencia, por lo que el linaje femenino continúa reproduciéndose como una cadena de clones.

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El problema que debería haber acabado con esta especie hace miles de años

La reproducción sin recombinación genética plantea un problema conocido como trinquete de Müller. Según este mecanismo, las mutaciones perjudiciales pueden acumularse con cada generación porque no existe la mezcla de ADN necesaria para eliminarlas, debilitando progresivamente a la población.

Durante mucho tiempo, esta situación hizo pensar que este pez era una anomalía evolutiva destinada a desaparecer. Pero la especie no solo sigue existiendo: ha atravesado aproximadamente 500.000 generaciones, una cifra que no encajaba con las predicciones de los modelos clásicos.

El secreto está en un mecanismo que puede reparar su ADN

La explicación encontrada por los investigadores está relacionada con un proceso llamado conversión génica. Mediante este mecanismo, fragmentos de ADN pueden copiarse de un cromosoma a otro y utilizarse para corregir determinadas mutaciones, funcionando como una especie de sistema interno de reparación genética.

El mecanismo no elimina todos los errores, pero puede reducir suficientemente la carga genética como para impedir que la especie colapse. Además, algunas variantes beneficiosas pueden propagarse, lo que sugiere que incluso una especie que se reproduce mediante clonación puede mantener cierta capacidad de adaptación y evolución.

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