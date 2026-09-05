Los narvales, conocidos como "unicornios del mar", han permitido mapear el remoto ecosistema de Scoresby Sound en Groenlandia. Con dispositivos de medición, recopilaron datos entre 2017 y 2020. | Composición LR/Todd Mintz/Arctic Kingdom/CNN

Los narvales, conocidos como "unicornios del mar", han permitido mapear el remoto ecosistema de Scoresby Sound en Groenlandia. Con dispositivos de medición, recopilaron datos entre 2017 y 2020. | Composición LR/Todd Mintz/Arctic Kingdom/CNN

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Los narvales, populares como los "unicornios del mar" gracias a su colmillo en espiral, permitieron mapear uno de los ecosistemas marinos más remotos de la Tierra. Equipados con dispositivos que miden temperatura, salinidad y profundidad, seis individuos rastrearon Scoresby Sound, un vasto sistema de fiordos en Groenlandia oriental. Los hallazgos, recopilados entre 2017 y 2020, aparecieron en la prestigiosa revista Science Advances.

Esta travesía reveló masas hídricas atlánticas cálidas y saladas en cuencas glaciares situadas lejos del océano abierto. "Es completamente nuevo que podamos demostrarlo", declaró Mads Peter Heide-Jørgensen, científico del Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia y líder de la investigación tras analizar datos capturados en zonas carentes de registros históricos.

Área de estudio con la extensión geográfica de los datos recopilados sobre narvales y las entradas de WOD utilizadas en este estudio. Foto: Science Advances

¿Cómo rastrearon los científicos con sensores a seis "unicornios del mar"?

El estudio de Scoresby Sound enfrenta severos obstáculos con métodos tradicionales debido al hielo marino, las bajas temperaturas y las heladas distancias que bloquean el acceso náutico en invierno. En respuesta, un equipo científico aprovechó el desplazamiento habitual de las narvales por estos canales glaciares para recopilar mediciones en zonas inaccesibles. Según Mads Peter Heide-Jørgensen, la estrategia permite "obtener datos en localidades que normalmente solo se examinan durante los meses sin congelamiento".

Extensión temporal de los datos recopilados por narvales y WOD para el área de estudio. Foto: Science Advances

Para concretar la investigación, cazadores autóctonos sujetaron temporalmente a los ejemplares y colaboraron fijando dispositivos CTD, los cuales registran conductividad, salinidad, temperatura y profundidad. Esas unidades compactas de 316 gramos recibieron la aprobación del comité ético de la Universidad de Copenhague para garantizar el bienestar animal.

Transición entre las masas AIW y PW. Foto: Science Advances

Los transmisores operaron entre 85 y 332 días por individuo a lo largo del periodo 2017 al 2020, activándose únicamente en inmersiones superiores a 50 metros. La campaña recabó 2.060 perfiles oceanográficos a más de 1.500 metros de hondura antes de transmitir los registros vía satélite.

La cuenca de Blosseville (incluida la cuenca de Blosseville Sur) y la plataforma continental del este de Groenlandia (costa de Blosseville) se han calentado desde 1970. Foto: Science Advances

¿Qué descubrieron bajo el hielo del Ártico tras tres años de monitoreo?

Un análisis de tres décadas evidenció que el flujo atlántico intermedio, de mayor temperatura y salinidad, se adentra 300 kilómetros en los fiordos orientales de Groenlandia. Las mediciones detectaron este patrón submarino a profundidades superiores a 150 metros, donde los glaciares asentados en cuencas hondas quedaron expuestos a condiciones térmicas elevadas entre los 200 y 500 metros.

La investigación integró rastreos biológicos con más de 2.200 perfiles históricos oceánicos para verificar que la capa atlántica ganó grosor mientras el estrato polar superficial sufrió un adelgazamiento. Este fenómeno de “atlantificación” registró un aumento térmico medio de 0,047 °C anuales dentro del periodo 1960 al 2021.

Sección longitudinal de temperatura y salinidad desde Nordvestfjord, pasando por Hall Bredning, hasta la entrada de Scoresby Sound. Foto: Science Advances

La preocupación central se enfoca en la capacidad de estas masas oceánicas para erosionar la base de las masas heladas desde abajo. "Esta es la agua que ayuda a derretir los glaciares. Mostramos cómo puede contribuir a acelerar la velocidad a la que pierden hielo", advirtió Heide-Jørgensen sobre este hallazgo clave para precisar el deshielo global y la subida marina.