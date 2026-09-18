Identifican un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en el mineral ringwoodita. Foto: Shutterstock

Identifican un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en el mineral ringwoodita. Foto: Shutterstock

Un equipo de investigadores de la Northwestern University y la Universidad de Nuevo México identificó una enorme reserva de agua a unos 660 kilómetros de profundidad, almacenada en un mineral llamado ringwoodita. Según los expertos, esta zona podría contener más agua que todos los océanos de la superficie juntos.

El hallazgo publicado en Science aporta nuevas pistas sobre la distribución del agua en el interior de la Tierra y sobre la evolución del planeta. La presencia de grandes cantidades de agua en las profundidades pudo ser determinante para la formación de los mares y para mantener un clima estable a lo largo del tiempo.

"Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta", dijo el geofísico Steve Jacobsen, coautor del estudio publicado en 2014.

¿Qué es la ringwoodita?

La ringwoodita es un polimorfo de alta presión del olivino que puede retener agua en condiciones extremas. Su estructura cristalina le permite incorporar hidrógeno y almacenar agua en su interior. Además, se encuentra en una zona del manto donde los científicos sospechaban desde hace décadas que podían existir grandes reservas de este recurso.

La ringwoodita es un mineral que ofrece una pista de cómo puede ser el interior del planeta. Foto: Joe Smith/BBC

"Puede contener hasta un 1,5% de su peso en agua. Parecería poco, pero considerando la enorme extensión del manto terrestre, equivale a volúmenes gigantescos", indicó Jacobsen.

"La ringwoodita es como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua", añadió.

¿Dónde se encuentra el océano oculto?

No se trata de un mar como los de la superficie. El agua está almacenada a nivel molecular en la zona de transición del manto terrestre, entre los 400 y 700 kilómetros de profundidad. En esas condiciones extremas, con temperaturas que superan los 2.000 °F y presiones muy elevadas, el agua puede quedar incorporada en la estructura cristalina de los minerales.

El mineral de color azul que se forma bajo presiones y temperaturas altas. Foto: Steve Jacobsen

"Este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo", añadió Jacobsen.

Los científicos sospechaban desde hace décadas que esta región podía contener grandes cantidades de agua. Una de las evidencias más importantes llegó con el hallazgo de un diamante procedente del manto terrestre que contenía una pequeña inclusión de ringwoodita hidratada.

“Lo que esto nos indica es que si hay ringwoodita con una hidratación similar en la zona de transición arrastrada, esperaríamos que se produzca fusión”, dijo Brandon Schmandt, sismólogo de la Universidad de Nuevo México.

¿Cómo llega el agua al manto terrestre?

El agua puede llegar al interior de la Tierra mediante un proceso geológico conocido como subducción. Las placas tectónicas oceánicas están cubiertas de sedimentos y contienen agua tanto en sus poros como en algunos de sus minerales. Cuando una placa se hunde debajo de otra, puede transportar parte de ese material hacia las profundidades.

A medida que la placa desciende, el aumento de la presión y la temperatura provoca que una parte del agua se libere. Sin embargo, otra cantidad puede permanecer incorporada a minerales capaces de retenerla, como los relacionados con la olivina y la ringwoodita.

De esta manera, el agua no permanece únicamente en la superficie. Una parte puede ser transportada hacia el interior del planeta y quedar almacenada durante largos periodos en las estructuras minerales del manto, antes de regresar eventualmente a capas más superficiales mediante distintos procesos geológicos.