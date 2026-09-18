Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO, serie del grupo Mundial I de la Copa Davis
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Ciencia

A 660 km de profundidad bajo la corteza terrestre: una reserva contiene más agua que todos los océanos juntos

El hallazgo aporta nuevas pistas sobre cómo la tectónica de placas transporta agua hacia las profundidades del planeta y cómo este recurso puede permanecer almacenado durante millones de años.

Identifican un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en el mineral ringwoodita. Foto: Shutterstock
Identifican un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en el mineral ringwoodita. Foto: Shutterstock
google iconLa República en Google

Un equipo de investigadores de la Northwestern University y la Universidad de Nuevo México identificó una enorme reserva de agua a unos 660 kilómetros de profundidad, almacenada en un mineral llamado ringwoodita. Según los expertos, esta zona podría contener más agua que todos los océanos de la superficie juntos.

El hallazgo publicado en Science aporta nuevas pistas sobre la distribución del agua en el interior de la Tierra y sobre la evolución del planeta. La presencia de grandes cantidades de agua en las profundidades pudo ser determinante para la formación de los mares y para mantener un clima estable a lo largo del tiempo.

"Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta", dijo el geofísico Steve Jacobsen, coautor del estudio publicado en 2014.

Puedes ver

Arqueólogos hacen un nuevo descubrimiento precolombino: una red perdida de caminos bajo los bosques cerca de Machu Picchu

lr.pe

¿Qué es la ringwoodita?

La ringwoodita es un polimorfo de alta presión del olivino que puede retener agua en condiciones extremas. Su estructura cristalina le permite incorporar hidrógeno y almacenar agua en su interior. Además, se encuentra en una zona del manto donde los científicos sospechaban desde hace décadas que podían existir grandes reservas de este recurso.

La ringwoodita es un mineral que ofrece una pista de cómo puede ser el interior del planeta. Foto: Joe Smith/BBC

La ringwoodita es un mineral que ofrece una pista de cómo puede ser el interior del planeta. Foto: Joe Smith/BBC

"Puede contener hasta un 1,5% de su peso en agua. Parecería poco, pero considerando la enorme extensión del manto terrestre, equivale a volúmenes gigantescos", indicó Jacobsen.

"La ringwoodita es como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua", añadió.

Puedes ver

Científicos logran desaparecer el cáncer metastásico de un niño de 3 años tras dos dosis de terapia experimental

lr.pe

¿Dónde se encuentra el océano oculto?

No se trata de un mar como los de la superficie. El agua está almacenada a nivel molecular en la zona de transición del manto terrestre, entre los 400 y 700 kilómetros de profundidad. En esas condiciones extremas, con temperaturas que superan los 2.000 °F y presiones muy elevadas, el agua puede quedar incorporada en la estructura cristalina de los minerales.

El mineral de color azul que se forma bajo presiones y temperaturas altas. Foto: Steve Jacobsen

El mineral de color azul que se forma bajo presiones y temperaturas altas. Foto: Steve Jacobsen

"Este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo", añadió Jacobsen.

Los científicos sospechaban desde hace décadas que esta región podía contener grandes cantidades de agua. Una de las evidencias más importantes llegó con el hallazgo de un diamante procedente del manto terrestre que contenía una pequeña inclusión de ringwoodita hidratada.

“Lo que esto nos indica es que si hay ringwoodita con una hidratación similar en la zona de transición arrastrada, esperaríamos que se produzca fusión”, dijo Brandon Schmandt, sismólogo de la Universidad de Nuevo México.

Puedes ver

El mar se calienta y cambia el clima en España: científicos detectan señales claras en el Atlántico y el Mediterráneo

lr.pe

¿Cómo llega el agua al manto terrestre?

El agua puede llegar al interior de la Tierra mediante un proceso geológico conocido como subducción. Las placas tectónicas oceánicas están cubiertas de sedimentos y contienen agua tanto en sus poros como en algunos de sus minerales. Cuando una placa se hunde debajo de otra, puede transportar parte de ese material hacia las profundidades.

A medida que la placa desciende, el aumento de la presión y la temperatura provoca que una parte del agua se libere. Sin embargo, otra cantidad puede permanecer incorporada a minerales capaces de retenerla, como los relacionados con la olivina y la ringwoodita.

De esta manera, el agua no permanece únicamente en la superficie. Una parte puede ser transportada hacia el interior del planeta y quedar almacenada durante largos periodos en las estructuras minerales del manto, antes de regresar eventualmente a capas más superficiales mediante distintos procesos geológicos.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A 660 km de profundidad bajo la corteza terrestre: una reserva contiene más agua que todos los océanos juntos

Perú vs Paraguay EN VIVO: Juan Pablo Varillas gana el segundo set de la serie del grupo Mundial I de la Copa Davis 2026

Javier Silva Meinel: “Si a una fotografía le pones color, queda solo una foto bonita”

Ciencia

Científicos logran desaparecer el cáncer metastásico de un niño de 3 años tras dos dosis de terapia experimental

En 1917, el submarino alemán UC-30 se hundió durante la Primera Guerra Mundial: un siglo despúes descubren que aún libera TNT en el océano

Un aficionado construyó su computadora utilizando 460 tubos de vacío de la década de 1950: demora unos minutos en prender, pero funciona

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

José Tangherlini jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey

Relatores de la ONU expresan preocupación por riesgos para el ambiente y derechos humanos en el pedido de facultades

Junta Nacional de Justicia destituye al juez Richard Concepción Carhuancho