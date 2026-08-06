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Ciencia

Científicos descubren en la Patagonia una planta de 150 millones de años que revela cómo eran los bosques del Jurásico

Este descubrimiento brinda información valiosa sobre las coníferas que coexistieron con los dinosaurios, ofreciendo una visión única de la evolución y adaptaciones de las plantas en la era Mesozoica.

Un equipo de investigadores halló en Santa Cruz, Argentina, una planta fósil de 150 millones de años, Austrohamia vitrea, que revela la anatomía interna de los bosques jurásicos.
Un equipo de investigadores halló en Santa Cruz, Argentina, una planta fósil de 150 millones de años, Austrohamia vitrea, que revela la anatomía interna de los bosques jurásicos. | Foto: Museo Paleontológico Egidio Feruglio.
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Un equipo de investigadores descubrió en la provincia argentina de Santa Cruz una planta fósil de aproximadamente 150 millones de años que conserva un nivel de detalle excepcional. El hallazgo permite observar células, tejidos y otras estructuras internas, ofreciendo una visión inédita de cómo eran los bosques que existían en la Patagonia durante el período Jurásico.

La nueva especie, denominada Austrohamia vitrea, fue encontrada en el Macizo del Deseado y pertenece al mismo grupo botánico de los actuales cipreses y alerces. Gracias a su extraordinario estado de conservación, los científicos pueden estudiar no solo su aspecto externo, sino también el funcionamiento de una conífera que convivió con los dinosaurios.

Fosil encontrado en la Patagonia por los científicos.

Fósil encontrado en la Patagonia por los científicos.

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El fósil conserva células y tejidos en tres dimensiones

A diferencia de la mayoría de los fósiles vegetales, que solo preservan la forma o la impresión de las plantas, Austrohamia vitrea mantiene su anatomía interna casi intacta. Los investigadores identificaron células, tejidos, estomas, canales de resina y estructuras del sistema vascular con una definición poco común.

Este nivel de preservación permite reconstruir cómo la planta transportaba agua y nutrientes, intercambiaba gases con el ambiente y se protegía de las condiciones de su entorno. Para los especialistas, es una oportunidad única para comprender la evolución temprana de las coníferas.

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¿Por qué se conservó durante 150 millones de años?

Los científicos explican que la preservación fue posible gracias al ambiente donde quedó enterrada la planta. Durante el Jurásico, el norte de Santa Cruz presentaba una intensa actividad volcánica y sistemas de aguas termales ricas en sílice, muy distintos al paisaje árido que caracteriza actualmente a la Patagonia.

Las aguas impregnaron rápidamente las hojas y ramas con minerales, reemplazando de forma gradual la materia orgánica sin destruir su estructura microscópica. Como resultado, se formó un molde tridimensional que hoy permite observar detalles anatómicos que normalmente desaparecen durante el proceso de fosilización.

Una ventana para reconstruir la Patagonia jurásica

El hallazgo ayuda a los paleobotánicos a reconstruir cómo eran los antiguos ecosistemas de la Formación La Matilde, una región que hace 150 millones de años albergaba volcanes, aguas termales, coníferas, helechos, hongos y diversos organismos que compartían el territorio con los dinosaurios.

Además de describir una nueva especie, el estudio aporta información sobre el funcionamiento de las plantas jurásicas y sus adaptaciones al ambiente. Por ello, Austrohamia vitrea se ha convertido en una pieza clave para comprender la historia evolutiva de los bosques que cubrieron la Patagonia durante el Mesozoico.

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