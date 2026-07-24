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Ciencia

Las conchas marinas vacías se convirtieron en nuevos hábitats por primera vez hace 470 millones de años

Los primeros animales colonizaron conchas de cefalópodos, caracoles y almejas, favoreciendo la biodiversidad del ecosistema marino. Las conchas ofrecían refugio y recursos a los organismos.

El interior de las conchas vacías de los moluscos comenzó a utilizarse como hábitat. Foto: Gemini IA
El interior de las conchas vacías de los moluscos comenzó a utilizarse como hábitat. Foto: Gemini IA
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Hace aproximadamente 470 millones de años, el interior de las cámaras vacías de los moluscos comenzó a utilizarse como hábitat por primera vez, según un estudio de la Universidad de Tartu de Estonia. Este cambio marcó la formación de un nuevo nicho ecológico e influyó en el ecosistema marino moderno.

En los mares actuales, las conchas vacías de almejas y caracoles no suelen permanecer deshabitadas por mucho tiempo. A menudo están cubiertas de invertebrados como briozoos y anélidos. Pero la nueva investigación publicada en Nature reveló que durante el período Cámbrico, hace más de 500 millones de años, el interior de dichas cámaras estaba deshabitado. Sin embargo, ya entonces se encontraron organismos viviendo en esas cavidades sombrías.

¿Cómo las conchas fósiles se convirtieron en el refugio?

Los autores del estudio analizaron fósiles de diferentes continentes. Descubrieron que los primeros animales que habitaron hábitats ocultos aparecieron en las conchas de moluscos durante el Ordovícico Medio, hace unos 460 millones de años. Inicialmente, habitaron las conchas relativamente grandes y espaciosas de los cefalópodos o nautiloideos. Posteriormente, estos pequeños habitantes también se extendieron al interior de caracoles y almejas.

Steinkern de Maclurites neritoides que contiene fauna críptica compuesta por cornulítidos, briozoos y graptolitos (flechas). Foto: Scientific Reports

Steinkern de Maclurites neritoides que contiene fauna críptica compuesta por cornulítidos, briozoos y graptolitos (flechas). Foto: Scientific Reports

A finales del Ordovícico, hace unos 450 millones de años, el interior de muchas cámaras ya estaba densamente cubierto de fauna adherida. Esta incluía briozoos que filtraban partículas de alimento suspendidas en el agua, braquiópodos, esponjas, graptolitos y cornúlidos que construían cámaras tubulares.

Sin embargo, no todas las cámaras vacías ofrecían las mismas condiciones de vida. El estudio reveló que, si bien las comunidades de caracoles, almejas y cefalópodos que habitaban las cámaras eran bastante similares en cuanto a especies, la forma de las cámaras influía en la cantidad y el tamaño de los organismos. 

En las amplias cámaras de los nautiloideos, el agua circulaba mejor: les proporcionaba oxígeno y alimento, y eliminaba los desechos metabólicos. Por eso, en ellos se encuentran las comunidades fósiles más diversas. En las cámaras estrechas y sinuosas de los caracoles, el intercambio de agua era más deficiente y los organismos que allí crecían eran, en su mayoría, más pequeños. Algunos grupos de animales que necesitaban un mayor flujo de agua estaban completamente ausentes.

¿Por qué surgió una nueva forma de vida durante el período Ordovícico?

La aparición de nuevos hábitats coincidió con el gran aumento de la biodiversidad durante el período Ordovícico. Durante este tiempo, las comunidades marinas se diversificaron rápidamente. También se observó una mayor abundancia de organismos sésiles con esqueletos duros.

La expansión del nuevo hábitat se vio facilitada por varios factores: el aumento de la presión de depredación, la diversidad de organismos adheridos y la abundancia de cámaras de moluscos. El interior sombreado de las cámaras proporcionaba a los animales protección y una superficie libre para adherirse a superficies duras. El interior vacío de la cámara protegía a los delicados organismos filtradores tanto de la depredación como de las perturbaciones físicas.

Los habitantes más antiguos conocidos de cámaras subterráneas se han encontrado en la región del Báltico. Esto podría significar que esta nueva forma de vida evolucionó primero en los mares de esta zona. Sin embargo, los investigadores destacan que el resultado también puede deberse en parte a que los fósiles de Estonia y otras regiones bálticas han sido estudiados exhaustivamente.

Hacia finales del Ordovícico, ya se habían encontrado comunidades similares en Laurentia (lo que hoy es Norteamérica), el sur de China y la región de Gondwana. Por lo tanto, los autores consideran la colonización de cámaras vacías como un marcador ecológico global.

El estudio ayuda a comprender mejor cómo las innovaciones ecológicas han moldeado la evolución de la vida en la Tierra. Incluso un cambio aparentemente modesto, como el uso de cámaras vacías como hábitats, podría haber tenido un impacto significativo en los ecosistemas del fondo marino y en el aumento de la biodiversidad hace cientos de millones de años.

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