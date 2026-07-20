Los restos del cráneo de un dinosaurio descubierto en Canadá pertenecían al “tío abuelo” de un T. rex

Los restos de un dinosaurio pertenecían a un tiranosaurio que era más ligero y rápido. Foto: iStock

Los restos de un dinosaurio pertenecían a un tiranosaurio que era más ligero y rápido. Foto: iStock

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Un hallazgo realizado hace varios años en un campamento de la provincia canadiense de Columbia Británica permitió identificar por primera vez en esa región el cráneo de un tiranosaurio. Un nuevo estudio reveló que los restos pertenecían a Gorgosaurus libratus, un depredador que vivió hace unos 76 millones de años y que compartía muchas características con el famoso Tyrannosaurus rex, aunque tenía un cuerpo más esbelto y ágil.

La investigación, publicada en la revista Palaeogeography, fue liderada por científicos de la Universidad de Alberta, quienes analizaron el molde de una impresión parcial del cráneo fosilizado. El descubrimiento aporta nuevos datos sobre la distribución y la biología de esta especie que habitó el oeste de lo que hoy es Canadá durante el período Cretácico.

Un fósil descubierto por casualidad terminó siendo un hallazgo histórico

La historia comenzó en dos mil diecisiete, cuando Rick Lambert encontró una roca de aspecto inusual mientras caminaba por un campamento en Tumbler Ridge, cerca de la frontera entre Columbia Británica y Alberta. Según relató, su experiencia buscando fósiles desde niño en Inglaterra le ayudó a reconocer que se trataba de algo fuera de lo común. Incluso recordó que una ardilla llamó su atención hacia la roca ubicada junto a la orilla de un río.

Un molde de la impresión parcial de un cráneo de dinosaurio hallado en un bloque de arenisca en 2017. Foto: Canadian Press

Tras el hallazgo, la Fundación del Museo de Tumbler Ridge envió a un paleontólogo para examinar la pieza. Los especialistas confirmaron que Lambert había descubierto la primera impresión conocida de un cráneo de tiranosaurio encontrada en Columbia Británica.

El curador del museo, Eamon Drysdale, explicó que en la zona existen numerosos restos de dinosaurios, aunque son poco frecuentes los huesos fosilizados. La impresión original permanece resguardada en un bloque de arenisca bajo estrictas condiciones de conservación.

Aunque gran parte del hueso desapareció debido a la erosión, la huella conservó suficientes detalles para elaborar un molde de alta precisión que permitió estudiar la anatomía del animal.

Un depredador emparentado con el T. rex, pero más veloz

El investigador principal del estudio, Colton Coppock, contó que recibió el molde durante una reunión familiar en agosto del año pasado y enseguida sospechó que pertenecía a Gorgosaurus libratus.

"Pudimos identificar al Gorgosaurus gracias a un conjunto único de características presentes en esta impresión", explicó.

Esta especie vivió aproximadamente diez millones de años antes de que apareciera el Tyrannosaurus rex. De acuerdo con el Museo Royal Tyrrell de Alberta, podía alcanzar unos 9 metros de longitud.

Coppock describió la relación entre ambos dinosaurios con una comparación sencilla: "Probablemente era como el tío abuelo del T. rex".

Aunque compartían brazos cortos y una larga cola, el Gorgosaurus presentaba diferencias notables. Poseía cuernos triangulares sobre los ojos y un cuerpo más ligero, con extremidades relativamente largas que le permitían desplazarse con mayor rapidez.

"Era un tiranosaurio de constitución más ligera y con patas más largas. Imaginen un T. rex más rápido", señaló el investigador.

El estudio revela cómo cazaba y amplía el territorio conocido de la especie

Gracias al molde del fósil, los científicos pudieron observar la superficie interna del maxilar superior y compararla con cráneos más completos de Gorgosaurus, una especie ampliamente documentada en Alberta.

Entre las características que permitieron confirmar la identificación figuraban las uniones de los huesos nasales y una estructura ósea que separaba las aberturas del maxilar, rasgos distintivos de este dinosaurio.

El análisis de los dientes también reveló que el ejemplar era un individuo joven cuando murió.

"Como estos animales todavía no desarrollaban mandíbulas grandes y muy musculosas en las primeras etapas de su vida, creemos que utilizaban estos dientes con forma de incisivos para cortar la carne con precisión, en lugar de arrancar grandes trozos usando la fuerza, como hacían los adultos", explicó Coppock.

Además, el estudio indica que el Gorgosaurus ocupaba un territorio mucho más amplio de lo que se pensaba. Su distribución habría abarcado desde el norte del este de Columbia Británica hasta el norte del estado de Montana, un área cercana a los 198.000 kilómetros cuadrados, comparable al rango que actualmente recorren animales como los osos grizzly y los pumas.

Para los investigadores, este descubrimiento demuestra que Columbia Británica podría convertirse en una de las regiones más prometedoras para futuras investigaciones paleontológicas.

"Columbia Británica es, en cierto modo, la nueva frontera de la investigación sobre dinosaurios", afirmó Coppock.

Rick Lambert, por su parte, aseguró que el hallazgo tiene un significado que va más allá de la ciencia.

"Representa la estabilidad de nuestro planeta. Vivimos en un lugar extraordinario, donde seres que existieron hace millones de años todavía dejan huellas de su paso. Eso es algo increíble", concluyó.