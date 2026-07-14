Un T. Rex gigante llamado ‘Gus’ fue vendido por US$ 50.1 millones y se convierte en el fósil de dinosaurio más caro

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Un enorme fósil de Tyrannosaurus rex, llamado 'Gus', se vendió el martes en la casa de subastas Sotheby's en Nueva York por US$50,1 millones, a un comprador que pujó por teléfono, y se convirtió así en el fósil de dinosaurio más caro jamás comercializado.

El esqueleto, considerado uno de los más grandes y completos jamás desenterrados, fue excavado en un rancho del condado de Harding, Dakota del Sur, por la empresa comercial de fósiles Theropoda Expeditions. El anterior poseedor del récord era el Stegosaurus, apodado Apex, que se vendió por US$44 millones a un multimillonario en 2024.

Gus: entre el debate científico y un éxito comercial

Gus, que toma su nombre de Gary “Gus” Licking, propietario del terreno donde se descubrió y excavó el esqueleto entre 2021 y 2023, fue objeto de debate científico en los días previos a la subasta debido a las afirmaciones de que venderlo a manos privadas podría limitar la investigación paleontológica.

“Este resultado se ha gestado durante años”, declaró Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sotheby's y directora global de ciencia e historia natural. “Gus no solo es un hallazgo excepcional, sino un ejemplar que ha sido excavado, documentado, preparado y conservado con la máxima excelencia. El mercado responde positivamente cuando los ejemplares valiosos reciben el cuidado adecuado”.

¿Cómo es el fósil del Tyrannosaurus rex subastado?

Con una antigüedad estimada de 67 millones de años, el T. rex destaca por sus enormes dimensiones y su imponente apariencia. El esqueleto mide 3,8 metros de altura (12,5 pies), conserva grandes dientes afilados como dagas y fue montado en una pose que recrea el aspecto de un depredador en acción. Estas características lo han convertido en una de las principales atracciones de la nueva sede de la casa de subastas en Nueva York.

La cabeza original del fósil no está unida al resto del esqueleto debido a su gran tamaño y peso. En su lugar, se exhibe por separado en el vestíbulo del edificio Breuer de Sotheby's, mientras que sobre el esqueleto se instaló una réplica. En el folleto de la subasta, Sotheby's describe a Gus como una “pieza monumental” que requeriría servicios especiales de manipulación o envío debido a su tamaño u otras consideraciones físicas.