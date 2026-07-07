Los neandertales y Homo sapiens compartieron cultura durante 20.000 años, según hallazgos en cuevas prehistóricas
Un estudio analizó fósiles y herramientas de piedra que sugieren un intercambio de conocimientos entre ambas especies.
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Un estudio realizado en la cueva Üçağızlı II, ubicada en la costa mediterránea de Turquía, aporta nuevas evidencias de que los neandertales y los Homo sapiens compartieron mucho más que el mismo territorio. La investigación, publicada en la revista PNAS, sugiere que ambos grupos mantuvieron tradiciones culturales y formas de vida muy similares durante más de 20.000 años, lo que refuerza la hipótesis de un intercambio de conocimientos mientras los humanos modernos se expandían desde África hacia Eurasia.
Para llegar a estas conclusiones, un equipo internacional realizó excavaciones durante cinco años. Los arqueólogos recuperaron fósiles, herramientas de piedra, huesos de animales y conchas marinas, y analizaron cada capa del yacimiento con precisión milimétrica.
El equipo de investigación realizando excavaciones en el yacimiento de la cueva en 2024. Foto: KyotoU / Naoki Morimoto
Una forma de vida sorprendentemente similar
El análisis de la estructura interna de dientes fosilizados permitió identificar qué especie ocupó la cueva en cada período. Los resultados indican que los neandertales habitaron el lugar entre hace 77.000 y 59.000 años, mientras que los Homo sapiens lo hicieron entre hace 59.000 y 47.000 años.
Una vista lejana de la cueva Üçağızlı. Foto: KyotoU / Naoki Morimoto
Aunque ambas especies no vivieron en la cueva al mismo tiempo, los investigadores destacan que la llegada de los Homo sapiens no produjo cambios importantes en las actividades cotidianas. Los dos grupos fabricaban las mismas herramientas de piedra con sílex local y cazaban animales similares, entre ellos cabras salvajes, gamos, corzos y jabalíes. Sus métodos de caza y preferencias alimentarias también permanecieron prácticamente iguales durante miles de años.
Adornos que revelan un posible intercambio cultural
Uno de los descubrimientos más llamativos fue el hallazgo de 29 conchas del caracol marino Columbella rustica. Debido a que carecían de valor alimenticio, los investigadores consideran que fueron utilizadas con fines simbólicos.
Varias de las conchas presentaban pequeñas perforaciones, lo que indica que pudieron llevarse como adornos. Además, una concha procedente de los niveles ocupados por neandertales había sido calentada de forma deliberada para modificar su color antes de ser utilizada.
Los autores del estudio creen que estas similitudes reflejan un intercambio cultural entre ambas especies. Aunque no compartieron la cueva de manera simultánea, sí coincidieron en la misma región durante períodos superpuestos, lo que habría favorecido la transmisión de ideas y tradiciones. Los hallazgos también coinciden con investigaciones realizadas en otros yacimientos de Oriente Medio, lo que refuerza la idea de que los neandertales y los Homo sapiens mantuvieron una relación cultural mucho más estrecha de lo que se pensaba.