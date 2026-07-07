El descubrimiento de lobos de 5.000 años de antigüedad en una isla remota desafía lo que sabemos sobre la domesticación

Vista desde la cueva Stora Förvar en la isla de Stora Karlsö en Suecia. Foto: Jan Storå/Universidad de Estocolmo

Vista desde la cueva Stora Förvar en la isla de Stora Karlsö en Suecia. Foto: Jan Storå/Universidad de Estocolmo

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El hallazgo de restos de lobos de entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad en una pequeña isla del mar Báltico lleva a los científicos a replantear cómo era la relación entre los humanos prehistóricos y estos animales. Las evidencias indican que los lobos fueron trasladados por personas hasta la isla, donde compartieron su alimentación e, incluso, podrían haber recibido cuidados antes de que surgieran los perros modernos.

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue realizada por científicos del Francis Crick Institute, la Universidad de Estocolmo, la Universidad de Aberdeen y la Universidad de East Anglia.

Los lobos llegaron a una isla donde no podían vivir por sí solos

Los restos fueron descubiertos en la cueva Stora Förvar, un yacimiento arqueológico situado en la isla sueca de Stora Karlsö. Este lugar fue utilizado por cazadores de focas y pescadores durante el Neolítico y la Edad del Bronce.

Detalle de uno de los huesos del brazo de uno de los lobos incluidos en el estudio. Foto: Jan Storå/Universidad de Estocolmo

La isla apenas tiene una superficie de 2,5 kilómetros cuadrados y carece de mamíferos terrestres nativos. Debido a su aislamiento, los investigadores consideran que los lobos no pudieron llegar por sus propios medios, por lo que debieron ser transportados por seres humanos, probablemente en embarcaciones.

"El descubrimiento de estos lobos en una isla remota es completamente inesperado. No solo tenían una ascendencia indistinguible de la de otros lobos euroasiáticos, sino que parecían vivir junto a los humanos, alimentarse de su comida y estar en un lugar al que solo podían haber llegado en barco. Esto dibuja un panorama complejo de la relación entre humanos y lobos en el pasado", afirmó el doctor Linus Girdland-Flink, de la Universidad de Aberdeen y autor principal del estudio.

Los análisis revelan que eran lobos y compartían la dieta de los habitantes

Los científicos analizaron los restos de dos cánidos mediante pruebas genéticas y confirmaron que ambos eran lobos, sin evidencia de ascendencia de perros.

Además, un análisis isotópico mostró que consumían una dieta rica en proteínas marinas, principalmente focas y peces, muy similar a la de las personas que vivían en la isla. Para los investigadores, este resultado sugiere que los animales probablemente eran alimentados por los humanos.

Entrada a la cueva de Stora Förvar en la isla de Stora Karlsö. Foto: Jan Storå/Universidad de Estocolmo

También observaron que estos ejemplares eran más pequeños que los lobos del continente. Uno de ellos presentaba una diversidad genética excepcionalmente baja, una característica que suele encontrarse en poblaciones aisladas o sometidas a algún tipo de selección.

"Fue una sorpresa total comprobar que era un lobo y no un perro. Este es un caso provocador que plantea la posibilidad de que, en ciertos entornos, los humanos fueran capaces de mantener lobos en sus asentamientos y encontraran valor en hacerlo", señaló Pontus Skoglund, del Laboratorio de Genómica Antigua del Francis Crick Institute y autor principal del trabajo.

Por su parte, Anders Bergström, de la Universidad de East Anglia, explicó: "Los datos genéticos son fascinantes. Descubrimos que el lobo con el genoma más completo tenía una diversidad genética baja, inferior a la de cualquier otro lobo antiguo que hayamos visto. Esto es similar a lo que se observa en poblaciones aisladas o que han pasado por un cuello de botella, o en organismos domesticados. Aunque no podemos descartar que estos lobos tuvieran una baja diversidad genética por causas naturales, sugiere que los humanos interactuaban y gestionaban a los lobos de formas que no habíamos considerado anteriormente."

Un posible cuidado humano antes de la domesticación de los perros

Otro de los hallazgos más llamativos fue que uno de los lobos de la Edad del Bronce presentaba una grave lesión en un hueso de una extremidad. Esa lesión habría dificultado considerablemente su capacidad para desplazarse y cazar, pero el animal sobrevivió el tiempo suficiente para que la lesión dejara una marca evidente en su esqueleto.

Los investigadores consideran que esto podría indicar que recibió algún tipo de cuidado o que vivía en un entorno donde no necesitaba cazar para alimentarse.

Aunque el estudio no puede confirmar que estos lobos estuvieran domesticados o fueran animales mansos, sí demuestra que existía una relación estrecha y sostenida entre ellos y las comunidades humanas.

"La combinación de los datos ha revelado perspectivas nuevas y muy inesperadas sobre las interacciones entre humanos y animales durante la Edad de Piedra y la Edad del Bronce en general, y específicamente sobre los lobos y también los perros", concluyó Jan Storå, profesor de osteoarqueología de la Universidad de Estocolmo.

Los investigadores consideran que el hallazgo aporta nuevas evidencias sobre la complejidad del vínculo entre humanos y lobos durante la prehistoria y plantea que algunas comunidades pudieron criarlos, alimentarlos o incluso cuidarlos sin que ello implicara un proceso de domesticación como el que dio origen a los perros.