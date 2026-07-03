Los 66 mil millones de árboles plantados por China en la Gran Muralla Verde ahora tienen un problema: crecen más rápido que los bosques naturales

Los árboles del proyecto de reforestación parecen crecer más rápido que los de los bosques naturales. Foto: Gemini IA

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China lleva décadas desarrollando uno de los programas de reforestación más grandes del mundo. Desde finales de los años setenta se plantaron decenas de miles de millones de árboles, y el plan es aumentar en unos 34.000 millones más para mediados de este siglo como parte del proyecto conocido como la Gran Muralla Verde.

El objetivo de la iniciativa es frenar la expansión de los desiertos de Gobi y Taklamakan, así como aumentar la capacidad de la naturaleza para capturar carbono de la atmósfera. Sin embargo, los científicos querían determinar en qué se diferencian estos bosques de los naturales.

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Los satélites revelan una gran diferencia

Un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín analizó datos satelitales para rastrear el índice de área foliar, o densidad del dosel, que es uno de los indicadores más importantes de la capacidad de un bosque para absorber dióxido de carbono.

Vista aérea de la Gran Muralla Verde de China, un proyecto gigantesco diseñado para frenar la expansión de los desiertos de Gobi y Taklamakan. Foto: Pedro Pardo

Los resultados mostraron que los bosques plantados aumentan la superficie foliar hasta un 66% más rápido que los naturales.

Los expertos explican que la mayor parte de esta diferencia se debe a que las áreas forestales creadas artificialmente suelen ser mucho más jóvenes. Los árboles jóvenes crecen de forma natural con mayor intensidad que los árboles viejos, por lo que desarrollan sus copas más rápidamente.

Sin embargo, resulta interesante que, incluso tras comparar bosques de la misma edad, los árboles plantados crecen, en promedio, un 4,6% más rápido que los naturales, y que la diferencia es especialmente pronunciada en los bosques mixtos y perennifolios.

¿Por qué los bosques plantados tienen prioridad?

Los autores del estudio creen que la razón principal reside en la forma en que se gestionan estos bosques. Durante la reforestación, se suelen plantar especies de crecimiento rápido, como el álamo y el eucalipto. Además, se elimina la vegetación competidora y, en algunos casos, se aplican fertilizantes, lo que facilita que los árboles accedan a la luz, el agua y los nutrientes.

Estas condiciones refuerzan aún más el efecto positivo del aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que los árboles desarrollan hojas rápidamente.

Los científicos establecieron que este efecto es más pronunciado cuando los árboles tienen entre 30 y 40 años. Después de eso, la diferencia entre los bosques plantados y los naturales disminuye gradualmente.

Los bosques naturales crecen más lentamente, pero tienen una ventaja importante

Aunque no alcanzan un desarrollo inicial tan rápido, los bosques naturales muestran una mayor estabilidad a lo largo de un período prolongado.

'Las plantaciones forestales se utilizan ampliamente en las estrategias de mitigación del cambio climático, pero la mayoría de los modelos de ecosistemas globales no distinguen entre los tipos de bosque ni representan adecuadamente la dinámica relacionada con la edad', dijo a Live Science Yuhang Luo, primer autor del estudio. 'Por lo tanto, consideramos importante aclarar cómo interactúan estos factores, no solo para la comprensión científica, sino también para mejorar los modelos y supuestos que sustentan las políticas forestales y la contabilidad del carbono en el mundo real', agregó.

Los expertos advierten que la rápida expansión de la copa de los árboles no es el único indicador de una captura de carbono exitosa. Grandes cantidades de carbono también se almacenan en el tronco, la corteza, las raíces y el suelo, por lo que la masa foliar por sí sola no ofrece una imagen completa.

Esto también lo señalan otros estudios sobre los bosques chinos, que demuestran que los naturales, en ciertas etapas de desarrollo, pueden acumular más carbono sobre el suelo que los bosques creados artificialmente.