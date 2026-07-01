Calendario lunar julio 2026: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

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La luna llena iluminará el cielo nocturno el 29 de julio de 2026 y podrá verse en su totalidad desde el atardecer si las condiciones atmosféricas están de nuestro lado. A la luna de este mes también se le conoce como la luna de ciervo porque coincide con la época del año en la que a los machos de esta especie les crecen nuevas astas.

El satélite siempre aparece los días previos y posteriores a su máxima iluminación. La luna llena es la única fase en la que permanece visible toda la noche, con la salida y la puesta durante el atardecer y el amanecer.

¿Cuándo serán las fases lunares en julio?

La luna incluye las cuatro fases principales durante el mes. Estas son las fechas clave, según Time and Date:

Cuarto menguante: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Luna nueva: martes 14 de julio.

martes 14 de julio. Cuarto creciente: martes 21 de julio.

martes 21 de julio. Luna llena: miércoles 29 de julio.

¿Cuándo ver la lluvia de meteoros Delta Acuáridas?

La lluvia de estrellas Delta Acuáridas será visible desde el 18 de julio y hasta el 21 de agosto. Los meteoros son tenues y difíciles de detectar, sobre todo con la luz de la luna. La fase de máxima intensidad ocurrirá la noche del 30 al 31 de julio, según Earth Sky.

Para tener más posibilidades de verlos, aléjate de las luces de la ciudad, acuéstate boca arriba y mira hacia el cielo del sur, cerca de la constelación de Acuario, según la NASA.

¿Cómo ver la luna llena?

Disfrutar de la luna en su totalidad no requiere instrumentos avanzados, pero sí es recomendable tener en cuenta algunos consejos prácticos. Lo primero es buscar un lugar con cielo despejado y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Un campo abierto, una playa o una zona rural son ideales para apreciar el fenómeno en su máxima expresión.

Además, se recomienda observar la luna apenas aparezca en el horizonte, ya que en ese momento puede parecer aún más grande debido al llamado 'efecto de la ilusión lunar'. Si deseas capturar fotografías, utiliza una cámara con zoom o un telescopio pequeño; incluso unos binoculares pueden revelar detalles visibles en la superficie lunar, como cráteres y montañas iluminadas.

¿Qué es la luna llena del Ciervo?

El nombre 'Luna del Ciervo' proviene de las tribus algonquinas de América del Norte, que asociaban cada luna llena con fenómenos naturales. En julio, los ciervos machos comienzan a desarrollar nuevas astas cubiertas de terciopelo, símbolo de crecimiento y renovación.

En otras culturas, también recibe nombres como 'Luna del Heno', por la cosecha estival, o 'Luna del Trueno', debido a las frecuentes tormentas eléctricas. Todas estas denominaciones reflejan la conexión ancestral entre los ciclos lunares y los ritmos de la naturaleza, una relación que sigue vigente en prácticas como la jardinería biodinámica y los rituales de fertilidad.