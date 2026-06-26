Un rey bíblico hizo sepultar una misteriosa piedra gigante: los arqueólogos ahora descubrieron por qué

Una piedra de culto procedente de una mansión israelita podría dar testimonio de la reforma bíblica del rey Ezequías. Foto: Expedición Arqueológica de Tel 'Eton

Una piedra de culto procedente de una mansión israelita podría dar testimonio de la reforma bíblica del rey Ezequías. Foto: Expedición Arqueológica de Tel 'Eton

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Una piedra de uso ritual, con un peso cercano a los 750 kilogramos, permaneció oculta durante casi 2.700 años bajo una antigua residencia en el reino de Judá. Ahora, los arqueólogos encontraron nuevas evidencias que podrían explicar por qué este objeto no fue destruido, sino enterrado cuidadosamente durante un periodo de profundos cambios religiosos.

El hallazgo se produjo en el sitio arqueológico de Tel 'Eton, ubicado a unos 48 kilómetros de Jerusalén. El estudio, publicado en Jerusalem Journal of Archaeology, sostiene que la piedra habría quedado fuera de uso durante las reformas impulsadas por el rey Ezequías en el siglo VIII a. C., cuando, según los investigadores, se intentó concentrar el culto a Yahvé en el Templo de Jerusalén y eliminar otros espacios de adoración.

Fotografía aérea de la Sala B del Edificio 101 en Tel 'Eton con una gran piedra erguida. Foto: Sky View/Expedición Arqueológica de Tel 'Eton

¿Qué descubrieron los arqueólogos bajo una antigua residencia en Judá?

La pieza apareció en el interior de la denominada "Edificación 101", una residencia de gran tamaño que los especialistas identifican como la posible vivienda de un gobernador local. En una primera etapa del edificio, la piedra permanecía erguida en una de las salas principales, con una altura cercana a 1,4 metros, en un lugar visible desde la entrada y el patio central, lo que indica que cumplía una función importante para quienes habitaban el lugar.

Impresión de un sello del rey Ezequías desenterrada en las excavaciones. Foto: Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén

Tiempo después, alguien la colocó en posición horizontal y la cubrió con una plataforma de piedras. Ese detalle llamó especialmente la atención de los investigadores, ya que el objeto no sufrió daños ni fue fragmentado.

“La información procedente de Tel 'Eton no solo proporciona un ejemplo adicional de los cambios culturales del siglo VIII a. C., sino que también pone de relieve un tipo de contexto relativamente poco investigado —el del culto doméstico— que podría ser clave para el debate sobre la historia religiosa de Judá”, escribió Avraham Faust, arqueólogo de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan, en el estudio.

¿Por qué relacionan la piedra con las reformas del rey Ezequías?

Los arqueólogos consideran que la cronología del hallazgo coincide con el reinado de Ezequías. Tel 'Eton quedó destruida por el Imperio asirio hacia finales del siglo VIII a. C., por lo que la piedra debió quedar enterrada antes de ese episodio. Esa fecha encaja con el periodo en el que, según los libros bíblicos de 2 Reyes y 2 Crónicas, el monarca promovió una reforma religiosa destinada a centralizar el culto en Jerusalén.

Cuando se trasladó la piedra, no fue destrozada, profanada ni dañada de ninguna otra forma. “Quienes modificaron las prácticas religiosas tal vez deseaban eliminar la función ritual de la piedra, y quizás querían que los antiguos objetos rituales fueran profanados, pero quienes llevaron a cabo el cambio parecen haberla tratado con respeto”, dijo Faust. “La retiraron de su uso sin destruirla, neutralizando así su significado ritual y preservando el objeto en sí”.