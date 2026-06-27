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China descubre un nuevo dinosaurio con plumas: tenía 4 alas y una cola parecida a la de un pavo real

La especie descubierta añade un nuevo giro a la historia de cómo las aves evolucionaron a partir de sus ancestros dinosaurios.

Un dinosaurio con plumas tenía una cola parecida a la de un pavo real. Foto: Connor Ashbridge
Un dinosaurio con plumas tenía una cola parecida a la de un pavo real. Foto: Connor Ashbridge
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La especie de dinosaurio identificada vivió en lo que hoy es China hace 120 millones de años (Cretácico Inferior). Este animal, cuyo nombre científico es Changzhousaurus sinensis, medía aproximadamente 34 cm de longitud, lo que lo sitúa entre los terópodos no aviares más pequeños que se conocen.

La especie, a pesar de su pequeño tamaño, combinaba rasgos anatómicos presentes en varias ramas del árbol genealógico de los dinosaurios con atributos de ave.

El descubrimiento de un dinosaurio emplumado

Los restos fosilizados fueron recuperados de la Formación Jiufotang, rica en fósiles, en la provincia de Liaoning. Conservado sobre una losa y una placa de soporte, el ejemplar representa un esqueleto casi completo junto con un extenso plumaje que cubre su cuerpo.

El fósil representa un esqueleto casi completo junto con un extenso plumaje. Foto: Xing Xu

El fósil representa un esqueleto casi completo junto con un extenso plumaje. Foto: Xing Xu

El Changzhousaurus sinensis poseía aproximadamente 16 plumas caudales muy alargadas —unas cuatro veces la longitud del fémur, mucho más que las de dinosaurios comparables— que se parecían superficialmente a las plumas ornamentales de la cola de un pavo real.

El dinosaurio también poseía alas inusualmente grandes. Sus plumas primarias de vuelo medían aproximadamente 12 cm (4,7 pulgadas) de largo, superando proporcionalmente las de otros pennaraptoranos no aviares conocidos.

El hallazgo que replantea el origen del vuelo

Este hallazgo sugiere que la superficie alar con plumas y la longitud de los brazos no siempre evolucionaron juntas, lo que pone en entredicho las suposiciones simples sobre los orígenes de las estructuras relacionadas con el vuelo.

También presentaba grandes plumas en las patas, lo que refuerza la evidencia de que algunos dinosaurios con rasgos de ave poseían una morfología de cuatro alas.

"Este descubrimiento subraya la complejidad de la evolución temprana de los pennaraptoranos y plantea varias cuestiones conceptuales y metodológicas en la investigación sobre estos animales", escribió Xing Xu, paleontólogo del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias.

"Estas cuestiones incluyen cómo reconstruir una filogenia sólida de los pennaraptoranos, cómo inferir el comportamiento aéreo y la ecología del hábitat de los pennaraptoranos de divergencia temprana, y cómo definir las plumas y las aves", dijo.

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