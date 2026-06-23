La Gran Mancha Roja de Júpiter, la gigantesca tormenta en el sistema solar más estudiada, muestra un notable encogimiento, lo que reaviva el debate sobre su posible desaparición en el futuro. | Foto: NASA

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La icónica Gran Mancha Roja de Júpiter se mantiene como el vórtice anticiclónico más examinado del sistema solar debido a su colosal escala. Según una publicación de National Geographic, este gigantesco torbellino cuenta con registros de observación sistemática desde el siglo XIX, aunque existen indicios históricos previos que se remontan al siglo XVII, atribuidos originalmente al astrónomo Giovanni Cassini.

El interés de la comunidad científica aumentó recientemente porque las mediciones modernas de la NASA y el telescopio espacial Hubble revelan que la tormenta experimenta una contracción progresiva. Esa notable reducción en su extensión respecto a los datos de hace una centuria reabrió con fuerza el debate internacional sobre la evolución futura del fenómeno y su eventual desaparición.

¿Cómo funciona la tormenta más grande del sistema solar que desafía al tiempo?

La Gran Mancha Roja constituye un gigantesco anticiclón situado en el hemisferio sur de Júpiter. Su estructura rota en sentido opuesto a las agujas del reloj y permanece delimitada por potentes corrientes en chorro que estabilizan su silueta, de acuerdo con la NASA. A diferencia de los huracanes terrestres, este fenómeno carece de una superficie sólida debajo, una particularidad que facilita la permanencia de sus vientos durante siglos.

Respecto a sus dimensiones, la agencia espacial estadounidense calcula que su eje longitudinal superó los 20.000 kilómetros. Esta escala equivale a «más de un planeta Tierra cabiendo dentro de su extensión», un volumen que la consolida como la tormenta más grande del sistema solar con ráfagas que rozan los 600 km/h en sus franjas externas.

El origen de su tonalidad encendida despierta enigmas astronómicos. Los científicos plantean que diversos compuestos químicos de la atmósfera joviana experimentan alteraciones al contacto con la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos, un proceso que produce los matices particulares divisados mediante telescopios espaciales.

¿Qué pasará con la Gran Mancha Roja de Júpiter en el futuro?

Los registros modernos revelan que la Gran Mancha Roja redujo su diámetro de forma constante durante el último siglo. Aunque este sistema meteorológico mantiene su estabilidad, los especialistas de la NASA confirman que su encogimiento histórico despierta la hipótesis de una posible disipación, pues lleva alrededor de 190 años activa tras una probable reconfiguración en la década de 1830.

A pesar de este panorama, los astrónomos aclaran que la extinción del gigantesco vórtice no constituye un hecho inminente ni verificado. La atmósfera del planeta joviano carece de corteza sólida y posee corrientes en chorro perpetuas, factores que resguardan la existencia de estas anomalías climáticas por periodos prolongados, al margen de sus variaciones de fuerza o dimensión.

Frente a la incertidumbre, los reportes de National Geographic enfatizan que la comunidad científica carece de un dictamen definitivo sobre el desenlace del fenómeno. No obstante, la evidencia actual demuestra que la tormenta evoluciona de manera continua, una transformación que aporta información crucial para descifrar el comportamiento meteorológico en los gigantes gaseosos del sistema solar.