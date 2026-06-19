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Ciencia

Un experimento revela un hallazgo inesperado: alteran embriones de pollo y generan plumas similares a las de dinosaurios

Los autores aclaran que no se realizó modificación genética del ADN en los pollos, sino que se bloqueó temporalmente la actividad de la vía Shh.

Un equipo de la Universidad de Ginebra ha documentado un fenómeno biológico al manipular la vía molecular Sonic hedgehog en embriones de pollo.
Un equipo de la Universidad de Ginebra ha documentado un fenómeno biológico al manipular la vía molecular Sonic hedgehog en embriones de pollo. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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Un equipo internacional de la Universidad de Ginebra documentó un fenómeno biológico inusual al alterar temporalmente una vía molecular clave en el desarrollo embrionario de pollos. Esta intervención produjo plumas primitivas semejantes a las estructuras de los primeros dinosaurios plumados, un hallazgo que ofrece pistas valiosas sobre la evolución de las aves modernas.

El estudio, difundido por la revista PLOS Biology, detalla el modo en que la manipulación de la cascada de señalización Sonic hedgehog (Shh) modifica el crecimiento del plumaje en etapas tempranas. Los autores destacan que este mecanismo 'es esencial para la formación de patrones en la piel de los vertebrados', y su perturbación revela estados morfológicos alternativos en dichas estructuras embrionarias.

La manipulación de la cascada de señalización Sonic hedgehog (Shh) modificó el crecimiento del plumaje en etapas tempranas. Foto: PLOS Biology

La manipulación de la cascada de señalización Sonic hedgehog (Shh) modificó el crecimiento del plumaje en etapas tempranas. Foto: PLOS Biology

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¿Cómo transformaron un embrión de pollo para recrear protoplumas de dinosaurio?

Científicos aplicaron una inyección de sonidegib —un inhibidor de la vía Shh— en embriones de pollo durante el noveno día de incubación, justo antes de que surgieran los brotes de plumas. Esta intervención molecular evitó la modificación genética directa; en su lugar, bloqueó de forma temporal una señal química indispensable para el crecimiento cutáneo habitual.

La manipulación alteró el patrón de expresión de Shh, que pasó de 'puntos' organizados a estructuras en bandas. Como consecuencia, los brotes epidérmicos perdieron la capacidad de ramificarse o invaginarse de manera correcta, lo que originó filamentos simples que los autores describen como 'similares a protoplumas' debido a su forma tubular y falta de complejidad estructural.

La manipulación alteró el patrón de expresión de Shh, el cual mutó de

La manipulación alteró el patrón de expresión de Shh, el cual mutó de "puntos" organizados a estructuras en bandas. Foto: PLOS Biology

En fases avanzadas, los tejidos iniciaron una restauración parcial, aunque los polluelos nacieron con un plumaje irregular o incompleto. Pese a esto, el sistema biológico evidenció una notable resiliencia: semanas posteriores a la eclosión, los folículos reactivaron su ciclo natural y las aves desarrollaron una cobertura externa totalmente normal.

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¿Se modificó el ADN de los pollos para las plumas primitivas?

La investigación demostró que no existió ninguna modificación genética del ADN en los especímenes. En lugar de editar el gen Sonic hedgehog, los científicos bloquearon temporalmente su actividad mediante un compuesto químico, lo cual comprueba que el experimento actúa sobre la regulación del desarrollo y no sobre el código genético de las aves.

En fases avanzadas, los tejidos iniciaron una restauración parcial, aunque los polluelos nacieron con un plumaje irregular o incompleto. Foto: PLOS Biology

En fases avanzadas, los tejidos iniciaron una restauración parcial, aunque los polluelos nacieron con un plumaje irregular o incompleto. Foto: PLOS Biology

Los autores subrayan que el hallazgo no implica 'reactivar genes de dinosaurio', sino observar cómo las variaciones en una vía de señalización producen formas similares a las etapas evolutivas tempranas. Por lo tanto, el proceso constituye una recreación experimental de estados morfológicos en el laboratorio, lejos de ser una reversión evolutiva literal.

Finalmente, este trabajo refuerza la tesis de que los plumajes modernos surgen de sistemas de desarrollo robustos y conservados. El análisis concluye que la vía Shh desempeña un papel central en la formación, ramificación y diversificación de tales estructuras, lo que ayuda a descifrar cómo aparecieron estos complejos tejidos a partir de formas simples en ancestros distantes.

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