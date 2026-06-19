Arqueólogos descifran la maldición de una antigua tablilla: mágicas invocaciones egipcias y escritas en griego

Descifran la inscripción de una tablilla con una maldición de la época romana. Foto: Universidad de Heidelberg

Descifran la inscripción de una tablilla con una maldición de la época romana. Foto: Universidad de Heidelberg

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un equipo de investigadores descifró la inscripción de una tablilla de maldición de época romana descubierta en Países Bajos. El objeto, hecho de plomo, contiene un inusual texto en griego antiguo, elaborado según tradiciones mágicas de estilo egipcio, en el norte del Imperio romano.

Arqueólogos neerlandeses de la Universidad de Heidelberg encontraron la tablilla en una fosa situada bajo la plaza del ayuntamiento de Heerlen. La ciudad se levanta sobre el antiguo asentamiento romano de Coriovallum, que formaba parte de la provincia de Germania Inferior.

La pieza data del siglo II d. C. y se diferencia de la mayoría de las tablillas de maldición halladas en el norte de Europa porque su inscripción está redactada en griego antiguo y no en latín.

¿Cómo se descifró la inusual maldición?

En el mundo grecorromano, estas tablillas eran conocidas como defixiones en latín y katadesmoi en griego. Sus autores grababan fórmulas mágicas sobre finas láminas de plomo y después las enterraban. Los hechizos buscaban "atar" simbólicamente a adversarios en procesos judiciales, competiciones deportivas, negocios o disputas amorosas.

Para estudiarla, los investigadores utilizaron imágenes por transformación de reflectancia, conocidas por las siglas RTI. Esta técnica combina fotografías tomadas con la luz proyectada desde diferentes ángulos y permite resaltar pequeñas irregularidades, incisiones y detalles de la superficie.

El análisis permitió distinguir tres grupos de signos. Uno de ellos contiene una invocación en griego antiguo a diversas divinidades y demonios, redactada según un estilo relacionado con las prácticas mágicas egipcias. Este tipo de inscripción es excepcional en el norte de Europa, donde la mayoría de las tablillas conocidas está escrita en latín.

El misterio sobre el objetivo de la maldición

La pieza también incluye tres símbolos mágicos, denominados characteres. Según los investigadores, probablemente servían para transmitir el mensaje del hechizo a las fuerzas sobrenaturales.

Tras estos símbolos aparecen los nombres de dos hombres y dos mujeres, descritos en la inscripción como compañeros de esclavitud. Los hombres tienen nombres latinos y las mujeres, nombres griegos.

El propósito exacto de la tablilla continúa sin aclararse. Podría tratarse de una maldición dirigida contra las cuatro personas mencionadas o de un hechizo realizado en nombre de ellas contra un adversario que no aparece identificado.

La combinación de nombres también ha llamado la atención de los especialistas. Los investigadores consideran que no puede descartarse que una de las mujeres haya escrito o encargado la inscripción y que haya adquirido en el Egipto romano los conocimientos necesarios para realizar este tipo de ritual.

La expansión de la magia egipcia por el Imperio romano

La magia desempeñaba un papel importante en la sociedad egipcia. Algunas prácticas relacionadas con la protección y la curación estaban integradas en la vida religiosa, mientras que los rituales destinados a perjudicar a otras personas solían realizarse de manera privada.

Durante los primeros siglos de nuestra era, las tradiciones egipcias, del Cercano Oriente y judías —y, en algunos casos, también las cristianas— circularon y se combinaron en diferentes regiones del Imperio romano. La tablilla de Heerlen constituye un singular testimonio de esos intercambios culturales y religiosos.