Los satélites ayudan a descubrir cerca de 260 estructuras funerarias monumentales en África

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Cerca de 260 estructuras funerarias monumentales desconocidas en el noreste de África fueron identificadas gracias al análisis de imágenes satelitales. El hallazgo amplía el conocimiento sobre las antiguas comunidades pastoriles que habitaron esta región hace entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era.

La investigación fue publicada en African Archaeological Review y se centró en el desierto de Atbai, una extensa zona ubicada entre el valle del Nilo y el mar Rojo. Aunque hoy presenta condiciones extremadamente áridas, hace miles de años formó parte del denominado Período Húmedo Africano, una etapa con mayores precipitaciones y abundante vegetación que permitió el desarrollo de grandes rebaños y asentamientos humanos.

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¿Cómo las imágenes satelitales revelaron una tradición funeraria?

Los arqueólogos ya conocían algunos ejemplos aislados de estas construcciones, pero las nuevas tecnologías permitieron observar el fenómeno desde una perspectiva mucho más amplia. El equipo, con participación de la investigadora María Carmela Gatto, del Instituto de Culturas Mediterráneas y Orientales de la Academia Polaca de Ciencias, examinó imágenes disponibles en plataformas como Google Earth y Bing Maps.

Una de las pequeñas estructuras. Foto: Proyecto de Investigación Atbai

El estudio permitió identificar un total de 280 estructuras distribuidas desde el sur de Egipto hasta la frontera con Eritrea. De ese conjunto, alrededor de 260 aparecieron por primera vez mediante teledetección. 'No estamos ante monumentos aislados, sino frente a una extensa tradición cultural que se extiende por miles de kilómetros cuadrados', explicó Maria Carmela Gatto. La especialista señaló, además, que todavía podrían existir numerosos ejemplos sin identificar en Sudán y adelantó que futuras investigaciones recurrirán a sistemas de aprendizaje automático.

¿Qué son las estructuras funerarias en el desierto de Atbai?

Los investigadores denominan a estos complejos Atbai Enclosure Burials (AEB). Se trata de tumbas construidas con piedra y rodeadas por muros circulares u ovalados que, en algunos casos, superan los 80 metros de diámetro. Desde el aire, estas formaciones recuerdan enormes círculos repartidos por el paisaje desértico.

En su interior aparecen enterramientos humanos y animales, además de otras estructuras menores. Uno de los ejemplos más estudiados se encuentra en Wadi Khashab. Allí, arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea de la Universidad de Varsovia localizaron 25 sepulturas. En la parte central apareció una tumba humana rodeada por entierros de bovinos, ovejas y un niño. Las dataciones por radiocarbono indicaron que el lugar mantuvo su importancia durante 2.000 años.

El papel del ganado y la organización social

La presencia frecuente de vacas enterradas junto a las personas revela la importancia simbólica del ganado en estas sociedades. Los animales no solo representaban una fuente de alimento y riqueza, sino también un elemento asociado con las creencias y la identidad de las comunidades.

'En algunas tumbas, el entierro humano ocupa la posición central y alrededor se ubican las sepulturas del ganado y otros animales. Esta disposición podría reflejar una jerarquía social', comentó Maria Carmela Gatto. Según la investigadora, esos espacios centrales quizá correspondían a líderes, figuras religiosas o propietarios de grandes rebaños.

La magnitud de estas construcciones también demuestra un elevado grado de organización colectiva. Los expertos calculan que una estructura promedio exigía más de 161 jornadas de trabajo para una sola persona, una muestra del esfuerzo y del valor que estas comunidades otorgaban a la memoria de sus muertos.