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Ciencia

China perfora los hielos de la Antártida con agua casi hirviendo en busca de un lago subglacial oculto en las profundidades

Los científicos esperan obtener muestras de agua con microorganismos para conocer más de la historia del continente.

La perforación de los hielos en la Antártida tiene como objetivo encontrar nuevos tipos de formas de vida. Foto: Billy Collins / SALSA team
La perforación de los hielos en la Antártida tiene como objetivo encontrar nuevos tipos de formas de vida. Foto: Billy Collins / SALSA team
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China logró un nuevo avance tras completar una perforación de más de 3,4 kilómetros de profundidad en el este de la Antártida Oriental. La operación formó parte de la 42.ª expedición del país asiático y tuvo como objetivo abrir una vía de acceso hacia el lago subglacial Qilin, una gran masa de agua que permanece aislada bajo la capa de hielo desde hace miles de años.

La prueba realizada el 5 de febrero permitió alcanzar 3.414 metros de profundidad. Con esta marca, los investigadores superaron el anterior récord de perforación con agua caliente, que rondaba los 2.539 metros. El proyecto representa un paso clave para futuras investigaciones sobre el clima del pasado, la dinámica de los glaciares y la posibilidad de vida microscópica en ambientes extremos.

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¿Cómo funciona la perforación con agua caliente?

La tecnología utilizada por el equipo chino se basa en un sistema de agua a alta temperatura y alta presión. En lugar de emplear una broca mecánica, los ingenieros calientan el líquido en la superficie y lo envían por una manguera de gran longitud. El chorro derrite el hielo a medida que avanza y crea un conducto limpio hacia las capas más profundas.

Imagen tomada bajo la capa de hielo del primer experimento chino de perforación de hielo con agua caliente en la Antártida. Foto: CMG

Imagen tomada bajo la capa de hielo del primer experimento chino de perforación de hielo con agua caliente en la Antártida. Foto: CMG

Este método reduce el riesgo de contaminación y evita alterar el entorno natural que se pretende estudiar. La prueba exigió controlar numerosos factores, entre ellos las bajas temperaturas, la supervisión del proceso, el transporte de equipos y el funcionamiento de las mangueras y cabrestantes en condiciones extremas.

Además del récord alcanzado, el Ministerio de Recursos Naturales de China destacó que la tecnología desarrollada permitiría efectuar investigaciones en más del 90% de la capa de hielo antártica y en toda la superficie helada del Ártico.

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¿Qué es el lago subglacial Qilin?

El lago subglacial Qilin se encuentra en la región Tierra de la Princesa Isabel, a 120 kilómetros de la estación china Taishan. China bautizó oficialmente esta formación en 2022 y la considera una de las mayores masas de agua ocultas identificadas en la Antártida.

Representación artística que muestra una sección transversal del lago Vostok, el lago subglacial más grande conocido en la Antártida. Foto: Nicolle Rager-Fuller/NSF

Representación artística que muestra una sección transversal del lago Vostok, el lago subglacial más grande conocido en la Antártida. Foto: Nicolle Rager-Fuller/NSF

Estos lagos permanecen en estado líquido gracias a la presión ejercida por el hielo, al calor procedente del interior terrestre y al movimiento constante de la capa helada. A pesar de las temperaturas extremas en la superficie, el agua no llega a congelarse por completo.

Guo Jingxue, responsable del equipo de investigación y alto ingeniero del Instituto de Investigación Polar de China, señaló que estos ambientes se caracterizan por la oscuridad permanente, la escasez de nutrientes y las elevadas presiones.

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La búsqueda de pistas sobre antiguos climas y posibles microorganismos

Los científicos esperan que futuras misiones permitan introducir instrumentos en el lago y obtener muestras de agua y sedimentos. Zhang Nan, profesor de la Universidad de Jilin, explicó que esos materiales ayudarán a reconstruir antiguos cambios ambientales y a comprender mejor la evolución de la capa de hielo.

La posibilidad de hallar microorganismos también despierta interés entre los especialistas. En 2014, un estudio publicado en la revista Nature confirmó la existencia de un ecosistema microbiano activo en el lago subglacial Whillans, situado en la Antártida Occidental.

Por esa razón, los lagos ocultos bajo el hielo se consideran laboratorios naturales para estudiar formas de vida adaptadas a condiciones extremas. Incluso la NASA utiliza estos ambientes como referencia para analizar la posibilidad de océanos subterráneos en mundos helados como Europa y Encélado.

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