Unas huellas antiguas descubiertas en África sugieren cuerpos más grandes y comportamiento grupal entre los ancestros humanos

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Un conjunto de huellas fósiles descubierto junto a un antiguo lago en el norte de Kenia está proporcionando a los científicos uno de los registros más completos sobre el comportamiento de los primeros parientes del ser humano. Con una antigüedad de 1,43 millones de años, las marcas capturan un momento preciso en el que al menos ocho homininos cruzaron un terreno húmedo antes de que el sedimento se endureciera y las preservara.

Las huellas fueron halladas en la Formación Koobi Fora, cerca del lago Turkana. A partir de la forma de los pies y del patrón de la marcha, los investigadores consideran que es probable que pertenezcan a Paranthropus boisei, un pariente extinto del ser humano conocido principalmente por cráneos y dientes fósiles, por lo que hasta ahora se sabía muy poco sobre el resto de su anatomía.

¿Qué nos dicen las huellas descubiertas en Kenia?

A diferencia de los huesos, las huellas permiten reconstruir el movimiento de estos antiguos homininos. Revelan cuántos individuos estaban presentes, en qué dirección caminaban y cómo se desplazaban por el paisaje. En este caso, la evidencia apunta a un grupo formado principalmente por machos adultos que avanzaban juntos por la orilla del lago.

Investigadores analizan las antiguas huellas excavadas en el norte de Kenia en 2023. Foto: Kay Behrensmeyer

El tamaño de las huellas sorprendió a los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología. Hasta ahora, los estudios basados en restos óseos sugerían que Paranthropus boisei era considerablemente más pequeño que Homo erectus, otra especie que habitó el este de África durante el mismo período. Sin embargo, las nuevas estimaciones indican que algunos individuos pudieron alcanzar cerca de 1,8 metros de altura y un peso aproximado de 75 kilogramos, dimensiones mucho más cercanas a las de Homo erectus de lo que se pensaba.

Este hallazgo plantea dos posibles escenarios. El primero es que Paranthropus boisei tuviera una mayor variación de tamaño corporal de la que reflejan los fósiles conocidos. El segundo es que las huellas correspondan en realidad a Homo erectus, lo que implicaría que esta especie presentaba una anatomía del pie y una forma de caminar mucho más diversas de lo que se creía.

Pese a ello, la estructura de los pies registrada en las huellas sigue pareciéndose más a la atribuida a Paranthropus boisei. Sus características difieren de las de los humanos modernos y muestran similitudes con especies más antiguas del género Australopithecus, por lo que los investigadores consideran que esta sigue siendo la hipótesis más probable, aunque el debate permanece abierto.

Una ventana a la vida social y los próximos pasos

Las huellas también aportan una rara evidencia de comportamiento social. Todo indica que varios machos adultos de gran tamaño caminaron juntos por la orilla del lago, un tipo de interacción que rara vez puede inferirse a partir del registro fósil, ya que los huesos ofrecen poca información sobre la forma en que estos individuos convivían.

El yacimiento forma parte de una creciente colección de huellas fósiles descubiertas en la región oriental de Turkana. Hasta el momento, los investigadores han documentado cientos de huellas en distintos sitios separados por unos 40 kilómetros, pero formados aproximadamente en la misma época. En conjunto, estas evidencias indican que los primeros homininos regresaron repetidamente a las orillas del lago durante más de 100.000 años, probablemente atraídos por la disponibilidad de agua dulce y alimentos.

El equipo planea continuar las excavaciones en Kenia con la esperanza de encontrar nuevos rastros. Cada huella descubierta ayuda a reconstruir con mayor precisión cómo se desplazaban, interactuaban y compartían el paisaje estos antiguos parientes humanos mucho antes de la aparición de Homo sapiens.