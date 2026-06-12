Por primera vez, el avión experimental X-59 de la NASA sobrepasó la velocidad del sonido y sin hacer ruido

El avión de investigación supersónico silencioso X-59 de la NASA. Foto: NASA / Lori Losey

El avión de investigación supersónico silencioso X-59 de la NASA. Foto: NASA / Lori Losey

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La NASA alcanzó un nuevo avance en la aviación al conseguir que el avión experimental X-59 superara la velocidad del sonido durante una prueba realizada el 5 de junio en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. La aeronave llegó a Mach 1,1, equivalente a unos 713 kilómetros por hora, y completó una misión de 81 minutos a una altitud de 13.000 metros.

El programa busca desarrollar vuelos supersónicos con un impacto acústico mucho menor que el de las aeronaves convencionales. Durante décadas, los fuertes estampidos sónicos limitaron este tipo de operaciones sobre tierra firme, pero la agencia espacial estadounidense pretende cambiar esa realidad con una tecnología diseñada para reducir el ruido percibido por las personas.

El avión de investigación supersónico silencioso X-59 de la NASA sobrevuela el desierto de Mojave en California el 14 de abril de 2026. Foto: NASA

El X-59: un diseño pensado para eliminar el estampido sónico

Cuando un avión supera la velocidad del sonido, las ondas de presión se acumulan y producen el conocido estampido sónico. Ese fenómeno llevó a Estados Unidos a prohibir los vuelos supersónicos sobre territorio continental en 1973 debido a las molestias que generaban en las comunidades.

El sistema de visión externa X-59 de la NASA registró Mach 1.077 el viernes 5 de junio. Foto: NASA

Para afrontar ese problema, la NASA adjudicó en 2018 un contrato de 247,5 millones de dólares para construir el X-59. El resultado fue una aeronave de unos 30 metros de longitud con una nariz extremadamente alargada que distribuye las ondas de choque de forma diferente.

'El primer vuelo supersónico del X-59 es una prueba del liderazgo perdurable de Estados Unidos en ciencia, ingeniería e innovación aeroespacial', afirma Michael Kratsios, asistente del presidente para la ciencia y la tecnología y director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica, en un comunicado .

PUEDES VER: Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

La NASA busca abrir una nueva era para los vuelos supersónicos comerciales

La agencia espacial prevé nuevas pruebas con velocidades de hasta Mach 1,4, cerca de 925 millas por hora, y altitudes cercanas a los 55.000 pies. En etapas posteriores, el X-59 sobrevolará distintas comunidades de Estados Unidos para recopilar la opinión de los residentes sobre el sonido generado.

La información obtenida servirá para elaborar futuros estándares acústicos y podría facilitar el regreso de los vuelos comerciales supersónicos. Para Christopher Combs, ingeniero mecánico de la Universidad de Texas en San Antonio, el proyecto demuestra por primera vez que un vehículo real puede producir estampidos sónicos mucho más silenciosos.