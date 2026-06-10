HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Ciencia

Vive hasta 500 años y mide 5 metros: el corazón del tiburón de Groenlandia envejece, pero puede latir durante siglos

Esta especie es el vertebrado más longevo, con una larga esperanza de vida, por lo que podría ayudar a responder muchas preguntas sobre el envejecimiento.

El tiburón de Groenlandia puede alcanzar los 5 metros de longitud. Foto: Wikimedia
El tiburón de Groenlandia puede alcanzar los 5 metros de longitud. Foto: Wikimedia
Escuchar
Resumen
Compartir

El tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus) posee uno de los récords más sorprendentes del reino animal. Este habitante de las frías aguas del Atlántico, según las estimaciones científicas, supera en algunos ejemplares los 400 años de vida e incluso podría acercarse a los 500. Su extraordinaria longevidad ha convertido a esta especie en un tema de estudio para comprender mejor el envejecimiento.

Una investigación difundida por el Instituto Leibniz de Investigación sobre el Envejecimiento y publicada en la revista Aging Cell reveló nuevos detalles sobre el funcionamiento de su corazón. Los resultados mostraron que este órgano presenta señales normales del paso del tiempo, pero conserva su capacidad para cumplir sus funciones, una característica que despierta el interés de los especialistas.

PUEDES VER: Científicos descubren nuevas especies en una isla remota: libélulas, saltamontes y una araña fluorescente

lr.pe

El corazón único del tiburón de Groenlandia

Los científicos analizaron el tejido cardíaco de esta especie y lo compararon con el de otros peces, entre ellos el killi turquesa, conocido por su corta esperanza de vida, y el tiburón espinoso negro, un pariente de aguas profundas que vive alrededor de 10 años.

El tiburón de Groenlandia tarda más de 100 años en reproducirse. Foto: Julius Nielsen

El tiburón de Groenlandia tarda más de 100 años en reproducirse. Foto: Julius Nielsen

El estudio identificó cambios celulares y moleculares asociados con la edad, similares a los que aparecen en otros vertebrados. Sin embargo, los investigadores comprobaron que estas alteraciones no provocan una pérdida significativa de las funciones del corazón. En otras palabras, el órgano mantiene su rendimiento a pesar del desgaste acumulado durante siglos.

Los expertos consideran que esta resistencia biológica podría aportar información valiosa para comprender los procesos del envejecimiento saludable en otras especies, incluidos los seres humanos.

PUEDES VER: Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

lr.pe

Hasta 150 años de espera para reproducirse

Además de su longevidad, este escualo destaca por su desarrollo extremadamente lento. Su crecimiento apenas alcanza un centímetro por año y necesita cerca de 150 años para llegar a la madurez reproductiva.

La especie habita aguas profundas y gélidas del Ártico y del Atlántico Norte. También se caracteriza por sus desplazamientos pausados, con velocidades cercanas a los 30 centímetros por segundo. Estas condiciones, junto con mecanismos biológicos aún poco conocidos, podrían explicar por qué este gigante marino se ha convertido en el animal vertebrado más longevo del planeta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

LEER MÁS
Científicos sumergen un robot submarino y descubren criaturas misteriosas en la oscuridad del océano Atlántico

Científicos sumergen un robot submarino y descubren criaturas misteriosas en la oscuridad del océano Atlántico

LEER MÁS
Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

Un rebaño de vacas fue abandonado hace 130 años en una isla desierta, y un estudio genético dejó sorprendidos a los científicos

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS
Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

Científicos registran una enorme fractura en África que revela cómo nacen los océanos y se separan los continentes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

Google planea liberar en el aire a 64 millones de mosquitos infectados con bacterias, pero a los científicos no les preocupa

LEER MÁS
Científicos descubren nuevas especies en una isla remota: libélulas, saltamontes y una araña fluorescente

Científicos descubren nuevas especies en una isla remota: libélulas, saltamontes y una araña fluorescente

LEER MÁS
Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

Científicos hallan bajo 3 km de hielo en la Antártida una estructura en forma de abanico que explicaría la ruptura de un supercontinente

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025