USA

Huracán Erin azota a EE.UU.: olas inundan carreteras y dañan estructuras en Carolina del Norte

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de este fenómeno, que alcanzó su punto máximo el jueves por la mañana.

El paso cercano del huracán Erin a las costas de Estados Unidos generó inundaciones en Carolina del Norte.
El paso cercano del huracán Erin a las costas de Estados Unidos generó inundaciones en Carolina del Norte. | Foto: Composición LR

La zona conocida como los Outer Banks en Carolina de Norte sufrió de los estragos del paso del huracán Erin cerca a las costas de Estados Unidos. Según los reportes, se registraron varias inundaciones, principalmente en el condado de Dare, pero que también afectó a Currituck, Hyde y Carteret. Asimismo, se notificó que varias casas residenciales se encuentras bastante dañadas, así como un motel y parte de una importante carretera.

Esta situación fue advertida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que desde que se supo de la trayectoria de Erin, promovieron la evacuación en las mencionadas zonas debido al inminente peligro de inundación. Asimismo, la entidad advierte que la intensidad del huracán disminuirá a partir de hoy, en lo que se adentra más al atlántico.

PUEDES VER: ¿Avión de Spirit Airlines con pasajeros sobrevoló el huracán Erin de categoría 4? Esto dijo la aerolínea tras vuelo a Puerto Rico

lr.pe

¿Cómo afectó el huracán Erin a las costas de Carolina del Norte?

Desde el miércoles por la noche, las autoridades reportaron un cierre de la autopista 12 de la isla de Hatteras, ya que las olas llegaron hasta ella. Asimismo, en la zona residencial, se registraron afectaciones a casas que se usan normalmente para pasar el verano. Ciudadanos reportaron el daño también a otras estructuras, como moteles y muelles artesanales.

Según informes de meteorologías locales, en Carolina del Norte se estimaron olas de hasta 5.5 metros de altura en la mañana del jueves. Pese a que se ordenaron evacuaciones en los Outer Banks, muchos residentes decidieron quedarse. Hasta el momento, no se reportan daños a la vida ni a la salud de las personas.

PUEDES VER: Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

lr.pe

¿Qué esperar del avance del huracán Erin hoy jueves 21 de agosto?

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), entidad adscrita a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), hoy sería el punto máximo de afectación del huracán Erin en las costas de Estados Unidos. Ante ello, se cerraron algunas playas en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y Delaware, con el fin de resguardar a la ciudadanía.

Pese a que su intensidad se ha mantenido en 2 en el transcurso de la semana, el NHC sigue calificando al huracán Erin como uno de tamaño grande. Esta tiene una longitud de unos 965 kilómetros (600 millas), que representa el doble de tamaño de un huracán promedio. Asimismo, se esperan vientos con velocidades de hasta 160 km/h.

