Huracán Erin ya está cerca de las costas de EEUU y decretan estado de emergencia en Carolina del Norte

El gobernador puso en estado de emergencia a Carolina del Norte, debido al paso de Erin. | Foto: Composición LR

Debido a la cercanía del huracán Erin a las costas de EE.UU., el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia, previendo la afectación de los fuertes vientos que el fenómeno generará. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), en el transcurso del día, se pronostican olas del doble de tamaño, fuertes vientos y resaca de olas.

Erin se mantiene en el nivel de intensidad 2 desde la noche del pasado domingo. Sin embargo, la oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), catalogó al huracán como uno grande, cuya trayectoria continuará por el noreste, afectando a las costas estadounidenses por lo menos hasta el viernes.

¿Qué significa que Carolina del Norte se encuentre en estado de emergencia?

La promulgación del estado de emergencia en Carolina del Norte fue hecha por el gobernador Josh Stein el pasado martes 19 de agosto. Esto implica la evacuación obligatoria de las islas de Ocracoke y Hatteras, así como declarar localmente en emergencia a los condados de Dare, Currituck y Hyde. Desde el pasado domingo, los servicios de meteorología venían advirtiendo de la posibilidad de olas con el doble de su tamaño normal, así como inundaciones costeras.

En una conferencia de prensa, el gobernador resaltó la necesidad de seguir con las indicaciones correspondientes para asegurar la vida de los ciudadanos. Asimismo, indicó que cuentan con un refugio disponible en el condado de Warren. Finalmente, aseguró que cuentan con el apoyo de diversas agencias nacionales, como el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Transporte, junto con entidades locales que estarán resguardando la vida de las personas.

Así se ven las olas en Carolina del Norte provocadas por Erin. Foto: CNN-News18

Huracán Erin genera más avisos que afectarán a Carolina del Norte

Ayer, desde el NHC, se emitieron diversas alertas meteorológicas en torno al paso de Erin en paralelo a las costas de EE.UU. Hoy, se incluyeron más áreas de afectación en el reporte, debido a que el huracán sigue creciendo conforme avanza. Así, la zona entre Beaufort Inlet hasta la frontera con Virginia, se encuentra en aviso de tormenta tropical, mientras que el norte de ese lugar hasta Chincotague y Bermudas, en vigilancia.

Finalmente, el NHC advierte que la afectación en tierra del huracán Erin mostrará efectos hasta este jueves 21 de agosto, con la presencia de fuertes vientos, oleajes anómalos, marejada de tormentas y lluvias. Durante este tiempo, se recomienda mantenerse informado de cada actualización oficial, para así conocer las rutas más seguras de evacuación y salvar su vida.