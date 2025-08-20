HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

Huracán Erin ya está cerca de las costas de EEUU y decretan estado de emergencia en Carolina del Norte

El fenómeno climático mantiene su intensidad, pero la cercanía genera fuertes vientos y altos oleajes en el estado.

El gobernador puso en estado de emergencia a Carolina del Norte, debido al paso de Erin.
El gobernador puso en estado de emergencia a Carolina del Norte, debido al paso de Erin. | Foto: Composición LR

Debido a la cercanía del huracán Erin a las costas de EE.UU., el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia, previendo la afectación de los fuertes vientos que el fenómeno generará. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), en el transcurso del día, se pronostican olas del doble de tamaño, fuertes vientos y resaca de olas.

Erin se mantiene en el nivel de intensidad 2 desde la noche del pasado domingo. Sin embargo, la oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), catalogó al huracán como uno grande, cuya trayectoria continuará por el noreste, afectando a las costas estadounidenses por lo menos hasta el viernes.

PUEDES VER: Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

lr.pe

¿Qué significa que Carolina del Norte se encuentre en estado de emergencia?

La promulgación del estado de emergencia en Carolina del Norte fue hecha por el gobernador Josh Stein el pasado martes 19 de agosto. Esto implica la evacuación obligatoria de las islas de Ocracoke y Hatteras, así como declarar localmente en emergencia a los condados de Dare, Currituck y Hyde. Desde el pasado domingo, los servicios de meteorología venían advirtiendo de la posibilidad de olas con el doble de su tamaño normal, así como inundaciones costeras.

En una conferencia de prensa, el gobernador resaltó la necesidad de seguir con las indicaciones correspondientes para asegurar la vida de los ciudadanos. Asimismo, indicó que cuentan con un refugio disponible en el condado de Warren. Finalmente, aseguró que cuentan con el apoyo de diversas agencias nacionales, como el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Transporte, junto con entidades locales que estarán resguardando la vida de las personas.

Así se ven las olas en Carolina del Norte provocadas por Erin. Foto: CNN-News18

Así se ven las olas en Carolina del Norte provocadas por Erin. Foto: CNN-News18

PUEDES VER: Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

lr.pe

Huracán Erin genera más avisos que afectarán a Carolina del Norte

Ayer, desde el NHC, se emitieron diversas alertas meteorológicas en torno al paso de Erin en paralelo a las costas de EE.UU. Hoy, se incluyeron más áreas de afectación en el reporte, debido a que el huracán sigue creciendo conforme avanza. Así, la zona entre Beaufort Inlet hasta la frontera con Virginia, se encuentra en aviso de tormenta tropical, mientras que el norte de ese lugar hasta Chincotague y Bermudas, en vigilancia.

Finalmente, el NHC advierte que la afectación en tierra del huracán Erin mostrará efectos hasta este jueves 21 de agosto, con la presencia de fuertes vientos, oleajes anómalos, marejada de tormentas y lluvias. Durante este tiempo, se recomienda mantenerse informado de cada actualización oficial, para así conocer las rutas más seguras de evacuación y salvar su vida.

Notas relacionadas
Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

Huracán Erin 2025: sigue en vivo la trayectoria del poderoso ciclón que azota al Caribe y amenaza las costas de EEUU

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota