HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Ciencia

Científicos descubren una nueva especie de dinosaurio con una estructura dorsal en forma de vela en su espalda

El descubrimiento resalta la importancia de Istiorachis macarthurae en la evolución de los iguanodontes, aportando nuevos datos sobre la morfología de los dinosaurios.

Los restos del Istiorachis macarthurae fueron hallados en la isla de Wight, donde permanecía hace más de 120 millones de años. Foto: Universidad de Portsmouth
Los restos del Istiorachis macarthurae fueron hallados en la isla de Wight, donde permanecía hace más de 120 millones de años. Foto: Universidad de Portsmouth

Jeremy Lockwood, ex estudiante de doctorado en Paleobiología, ha descubierto una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 125 millones de años. El hallazgo fue realizado a partir de fósiles excavados en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra, en la década de 1970. Aunque inicialmente se creía que los restos pertenecían a una especie conocida de iguanodonte, Lockwood, destacó las diferencias inusuales en la estructura espinal durante su investigación: una estructura similar a una vela que recorre su espalda.

Los fósiles de Istiorachis macarthurae, una nueva especie de dinosaurio nombrada en honor a la navegante británica Ellen MacArthur, fueron descubiertos tras un exhaustivo análisis de los restos conservados en el Museo Dinosaur Isle, en la Isla de Wight. El hallazgo publicado en la revista Papers in Palaeontology ha marcado marcando un avance significativo en la paleontología.

PUEDES VER: Investigación científica revelaría la razón por la que los tiburones megalodones se extinguieron hace millones de años

lr.pe

Paleontólogos identifican un dinosaurio con una vela dorsal única, ¿a qué se debe?

Investigadores sugieren que la estructura en forma de vela en la espalda y cola de Istiorachis macarthurae pudo haber servido como una señal visual para atraer parejas. Aunque existen teorías que apuntan a la regulación del calor corporal o el almacenamiento de grasa.

Este tipo de estructuras, en los reptiles modernos, son generalmente más prominentes en los machos, lo que refuerza la hipótesis de que estas características fueron desarrolladas para impresionar a las hembras o para intimidar a los rivales.

La hiperelongación de las espinas de la columna vertebral, que en Istiorachis macarthurae se extienden considerablemente, es un fenómeno poco común en los dinosaurios, pero es posible que haya tenido una función similar a la de las velas en otras especies.

Reconstrucción esquelética del holotipo de Istiorachis macarthurae (MIWG 6643). Foto: UP

Reconstrucción esquelética del holotipo de Istiorachis macarthurae (MIWG 6643). Foto: UP

Origen detallado al Istiorachis macarthurae

El recién descubierto Istiorachis macarthurae pertenece a la familia de los iguanodontes, un grupo de dinosaurios herbívoros conocidos por sus grandes y robustas formas corporales. Este fósil, que data de aproximadamente 125 millones de años.

Durante mucho tiempo, se pensó que los restos pertenecían a una de las especies previamente identificadas en la isla. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que se trataba de una especie completamente nueva.

Una posible evolución de los iguanodontianos

Esta nueva especie subraya una tendencia evolutiva significativa dentro de la familia de los iguanodontes. La elongación de las espinas neurales, un rasgo que comenzó en el Jurásico Superior y se volvió más frecuente durante el Cretácico Inferior, alcanza su máximo exponente en Istiorachis macarthurae, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más extremos de esta característica.

Aunque este rasgo es poco común en el registro fósil, el descubrimiento de Istiorachis resalta su posible importancia en la evolución de los iguanodontes, ofreciendo nuevos insights sobre cómo se desarrollaron estas estructuras en esta familia de dinosaurios.

Notas relacionadas
¿Qué es la 'Luna negra', el fenómeno volvió invisible al satélite terrestre y ocurre cada 33 meses?

¿Qué es la 'Luna negra', el fenómeno volvió invisible al satélite terrestre y ocurre cada 33 meses?

LEER MÁS
Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

LEER MÁS
Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un neanderthal y homo sapiens: vivió hace 140 mil años

Descubren cráneo de una niña que sería la evidencia más antigua del cruce entre un neanderthal y homo sapiens: vivió hace 140 mil años

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

LEER MÁS
Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

Estudio científico revela cuál es el verdadero origen del cacao en Sudamérica y como se expandió por el mundo

LEER MÁS
Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

LEER MÁS
Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

LEER MÁS
Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

LEER MÁS
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota