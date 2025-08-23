Los restos del Istiorachis macarthurae fueron hallados en la isla de Wight, donde permanecía hace más de 120 millones de años. Foto: Universidad de Portsmouth

Jeremy Lockwood, ex estudiante de doctorado en Paleobiología, ha descubierto una nueva especie de dinosaurio que vivió hace 125 millones de años. El hallazgo fue realizado a partir de fósiles excavados en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra, en la década de 1970. Aunque inicialmente se creía que los restos pertenecían a una especie conocida de iguanodonte, Lockwood, destacó las diferencias inusuales en la estructura espinal durante su investigación: una estructura similar a una vela que recorre su espalda.

Los fósiles de Istiorachis macarthurae, una nueva especie de dinosaurio nombrada en honor a la navegante británica Ellen MacArthur, fueron descubiertos tras un exhaustivo análisis de los restos conservados en el Museo Dinosaur Isle, en la Isla de Wight. El hallazgo publicado en la revista Papers in Palaeontology ha marcado marcando un avance significativo en la paleontología.

Paleontólogos identifican un dinosaurio con una vela dorsal única, ¿a qué se debe?

Investigadores sugieren que la estructura en forma de vela en la espalda y cola de Istiorachis macarthurae pudo haber servido como una señal visual para atraer parejas. Aunque existen teorías que apuntan a la regulación del calor corporal o el almacenamiento de grasa.

Este tipo de estructuras, en los reptiles modernos, son generalmente más prominentes en los machos, lo que refuerza la hipótesis de que estas características fueron desarrolladas para impresionar a las hembras o para intimidar a los rivales.

La hiperelongación de las espinas de la columna vertebral, que en Istiorachis macarthurae se extienden considerablemente, es un fenómeno poco común en los dinosaurios, pero es posible que haya tenido una función similar a la de las velas en otras especies.

Reconstrucción esquelética del holotipo de Istiorachis macarthurae (MIWG 6643). Foto: UP

Origen detallado al Istiorachis macarthurae

El recién descubierto Istiorachis macarthurae pertenece a la familia de los iguanodontes, un grupo de dinosaurios herbívoros conocidos por sus grandes y robustas formas corporales. Este fósil, que data de aproximadamente 125 millones de años.

Durante mucho tiempo, se pensó que los restos pertenecían a una de las especies previamente identificadas en la isla. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que se trataba de una especie completamente nueva.

Una posible evolución de los iguanodontianos

Esta nueva especie subraya una tendencia evolutiva significativa dentro de la familia de los iguanodontes. La elongación de las espinas neurales, un rasgo que comenzó en el Jurásico Superior y se volvió más frecuente durante el Cretácico Inferior, alcanza su máximo exponente en Istiorachis macarthurae, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más extremos de esta característica.

Aunque este rasgo es poco común en el registro fósil, el descubrimiento de Istiorachis resalta su posible importancia en la evolución de los iguanodontes, ofreciendo nuevos insights sobre cómo se desarrollaron estas estructuras en esta familia de dinosaurios.