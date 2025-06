Hallan cráneo femenino de hace 6.200 años con deformación hecha en la infancia, según estudio científico

Las deformaciones craneales intencionales se practican desde hace al menos 45.000 años en diversos grupos humanos. Sin embargo, el reciente hallazgo en el yacimiento de Chega Sofla, en Irán, con más de 6.000 años de antigüedad, ha sorprendido a los arqueólogos por sus singulares características. Los restos fue enterrado junto a otros individuos en una tumba colectivizada en el mismo lugar de investigación.

El cráneo del genero femenino de aproximadamente 6.200 años, fue identificado como BG1.12, presenta una alargamiento artificial del cráneo y una fractura mortal debido a un supuesto golpe que le propició la muerte. El reciente estudio publicado en International Journal of Osteoarchaeology, observó la peculiar deformación hecha cuando era a penas una niña.

Descubren el cráneo ‘BG1.12’, perteneció a una mujer y presentaba fracturas

El cráneo identificado como BG1.12, perteneciente a una mujer de aproximadamente 20 años, fue hallado en una tumba colectiva en Chega Sofla, al suroeste de Irán, cerca del golfo Pérsico. La deformación se asocia a una práctica cultural conocida como vendaje craneal, aplicada comúnmente en la infancia mediante el uso de vendajes o tablillas para modificar intencionalmente la forma del cráneo. Se cree que esta tradición podría estar vinculada al estatus social, la identidad tribal o valores culturales específicos.

El estudio, liderado por el profesor Mahdi Alirezazadeh de la Universidad Tarbiat Modares, identificó una profunda lesión triangular en el hueso frontal izquierdo del cráneo. Según los investigadores, esta fractura es compatible con un impacto peri-póstumo causado por un objeto de filo ancho. La herida sugiere un golpe letal en los últimos momentos de vida de la joven, aunque aún no se ha determinado si fue intencional o producto de un accidente.

Análisis óseo revela indicios de trauma contundente

Mahdi Alirezazadeh, junto a Hamed Vahdati Nasab, utilizaron tomografías computarizadas (CT scans) la cual analizó el cráneo BG1.12. El objetivo del análisis fue identificar si la modificación del cráneo había dejado los huesos más frágiles. Para ello, los científicos midieron el grosor de los huesos del cráneo y de la diploë, que es una parte esponjosa del hueso que protege al cerebro. El resultado fue, que la cabeza de BG1.12 era débil ante golpes, pero el golpe detectado fue tan fuerte que hubiera sido letal ante un cráneo sin modificar.

No obstante, los expertos no logran encontrar pruebas contundentes a fin de saber si el golpe fue intencional o accidental. Sin embargo, la forma del impacto indica que fue un evento violento. En ese sentido, el estudio también comparó este caso con otro cráneo encontrado en el mismo lugar, pero no habría sido modificado. Esto recalca que la fractura no se puede explicar solo por tener el cráneo debilitado.