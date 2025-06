Un enjambre de asteroides coorbitales, probablemente se esconden alrededor de la órbita de Venus, según una reciente investigación. Las simulaciones computarizadas dirigidas por el astrónomo Valerio Carruba, de la Universidade Estadual Paulista (Brasil), sugieren que estos cuerpos celestes, aunque actualmente sin riesgo inmediato, podrían en algún momento romper su órbita y acercarse peligrosamente a la Tierra.

Según el estudio, publicado en el repositorio arXiv, estos objetos espaciales, catalogados como asteroides potencialmente peligrosos, tienen dimensiones superiores a 140 metros de diámetro, lo suficiente para clasificarse como asesinos de ciudades, capaces de devastar áreas urbanas enteras. Aunque su ubicación cercana al Sol complica su observación directa, se presume que muchos aún no han sido detectados, lo que los convierte en asteroides difíciles de detectar y en una amenaza de asteroides latente.

El resplandor del Sol podría estar ocultando coorbitales adicionales alrededor de Venus. Foto: NASA

¿Qué son los asteroides orbitales?

Los asteroides coorbitales son rocas espaciales que comparten la órbita de un planeta sin estar bajo su influencia gravitacional directa. Existen varios tipos: los troyanos, que se sitúan por delante o detrás del planeta, y los quasimoons, como el objeto denominado Zoozve que orbita alrededor de Venus. Estos cuerpos no se formaron junto al planeta que acompañan, sino que probablemente migraron desde el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

Al menos 20 coorbitales orbitan el Sol junto a Venus. Foto. NASA

Actualmente se conocen unos 20 asteroides coorbitales, pero los expertos coinciden en que esta cifra es apenas una fracción del total. Según Carruba, la mayoría de estos objetos presentan excentricidades orbitales mayores a 0.38, lo que sugiere que aquellos con trayectorias más circulares podrían pasar desapercibidos debido al resplandor solar.

¿Cuáles serían las características de los asteroides cerca de Venus?

Los asteroides ocultos cerca de Venus poseen órbitas inestables que pueden alterarse cada 12.000 años, según ciclos documentados en estudios anteriores. Estas trayectorias elípticas aumentan el riesgo de que, al aproximarse a la Tierra, su ruta se vea afectada por la atracción gravitacional de nuestro planeta, desviándolos de su curso y convirtiéndolos en asteroides que podrían chocar con la Tierra.

En la simulación reciente, se "clonaron" modelos de coorbitales con menor excentricidad y se analizaron durante un período de 36.000 años, lo que representa tres ciclos orbitales. Algunas de estas réplicas mostraron trayectorias que eventualmente podrían cruzar con la órbita terrestre. No obstante, los científicos aclaran que no hay una amenaza inmediata, aunque sí resaltan la necesidad de mejorar los sistemas de detección.

¿Estos asteroides son una amenaza para la Tierra?

Aunque actualmente no se ha identificado un objeto con ruta directa hacia nuestro planeta, los científicos advierten sobre el potencial riesgo futuro. Carruba señala que el número exacto de asteroides cercanos a la Tierra procedentes de Venus es incierto. Sin una estimación clara, es imposible calcular con precisión las probabilidades de impacto. "Ninguno de los objetos coorbitales actuales impactará la Tierra pronto. Pero no debemos subestimar su peligro potencial, pero no me preocuparía este asunto", dijo Carruba

La reciente alarma causada por el asteroide 2024 YR4 —que inicialmente tenía un 2.3% de probabilidad de colisión en 2032, luego descartada— ejemplifica la urgencia de monitorear continuamente estos cuerpos. Herramientas como el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, que comenzará a operar este año, serán clave para detectar nuevas amenazas. No se descarta, además, que en el futuro se despliegue un telescopio en órbita venusina con ese fin.