¿Plátano verde, amarillo o maduro?: el momento preciso para comerlas según los expertos en salud

Esta fruta destaca por ser económico, de sabor agradable y por ofrecer nutrientes esenciales como potasio, fibra y carbohidratos naturales, que proporcionan energía.

No obstante, el contenido nutricional de una banana varía considerablemente según su grado de madurez. A medida que cambia de color, también lo hacen sus características. Los especialistas han identificado siete niveles de maduración, que van desde el verde intenso hasta un tono amarillo con manchas oscuras.

Ventajas de las bananas verdes

Según explicó la nutricionista Stephanie Schiff al New York Post, los plátanos que aún no han madurado completamente contienen una mayor proporción de almidón resistente. Este tipo de fibra no se digiere fácilmente, por lo que su impacto sobre los niveles de glucosa en sangre es menor en comparación con los plátanos maduros.

El almidón resistente llega al intestino grueso, donde es fermentado por bacterias beneficiosas, produciendo ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a mantener en equilibrio el microbioma intestinal y pueden contribuir a reducir la inflamación. Schiff destacó que este tipo de banana puede ser útil para controlar el apetito. “Cuanto más verde esté, mayores serán sus beneficios para la salud”, señaló, aunque admitió que su sabor es más amargo y su textura más áspera, por lo que prefiere no comerlos cuando están completamente verdes.

Este es el proceso de los plátanos antes de madurar Foto: Exporfrutamos

Bananas amarillas: equilibrio entre dulzura y fibra

Cuando la banana comienza a madurar, la clorofila que le da su color verde se descompone y da paso al pigmento amarillo, mientras que los almidones se convierten en azúcares simples, lo que incrementa su dulzura.

El médico británico Karan Rajan sostiene que en la segunda etapa de maduración —cuando la banana está empezando a cambiar de color— se alcanza un equilibrio ideal. Esta fase ofrece un contenido moderado de fibra y un bajo nivel de azúcares. “Proporciona un pequeño impulso de potasio y es ideal para quienes buscan cuidar su digestión sin renunciar al sabor”, detalló.

Los plátanos amarillos son los más recomendados por los especialistas Foto: Adobe Stack

Qué tipo de banana es mejor para diabéticos

Para quienes padecen diabetes, Schiff sugiere optar por plátanos que todavía conserven algo de su tonalidad verde. En su opinión, estos son preferibles porque tienen menor cantidad de azúcar en comparación con los completamente maduros. Sin embargo, reconoció que las bananas más dulces son más fáciles de digerir, ya que sus almidones ya se han transformado en azúcares simples.

Diferencias nutricionales entre bananas verdes y maduras

Ambos tipos de bananas —verdes y amarillas— aportan potasio, vitamina B6 y vitamina A. No obstante, las verdes ofrecen más folato, un nutriente clave en la reparación del ADN. Por su parte, las bananas maduras concentran mayores niveles de antioxidantes, como la vitamina C y compuestos como las catequizas, que pueden beneficiar la salud cardiovascular, según señaló la quiropráctica Suzi Schulman en redes sociales.

Etapa 5: el punto óptimo de maduración

La empresa californiana The FruitGuys considera que la etapa número 5 —cuando la banana presenta un tono amarillo con algunas manchas marrones— es el momento ideal para su consumo. En esta fase, el fruto es lo suficientemente firme para ser transportado y, al mismo tiempo, sigue madurando rápidamente. Además, lo describen como una excelente opción antes de hacer ejercicio, ya que ofrece una combinación equilibrada de energía y fibra.

Incluso las bananas que han pasado a un color marrón siguen siendo valiosas desde el punto de vista nutricional. “Son las más dulces y fáciles de digerir, además de una buena fuente de energía y potasio”, agregó Schulman.

Aportes generales del plátano

De acuerdo con Healthline, las bananas ofrecen múltiples beneficios para la salud, debido a su composición nutricional. Son una excelente fuente de potasio, fundamental para mantener la presión arterial en niveles adecuados y proteger el corazón. También contienen fibra, que favorece el tránsito intestinal y ayuda a controlar la glucosa en sangre.

Además, su aporte de vitamina B6 es crucial para el desarrollo cerebral y la producción de glóbulos rojos. Contienen antioxidantes como la dopamina y las catequizas, que ayudan a neutralizar los radicales libres. Gracias a su combinación de carbohidratos y fibra, las bananas proporcionan una fuente estable de energía, ideal para quienes llevan una vida activa. Su consistencia suave, además, facilita su digestión.