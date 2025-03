Eclipse Lunar Total en Venezuela 2025: hora exacta y dónde ver la Luna de Sangre el viernes 14 de marzo

La madrugada del viernes 14 de marzo de 2025, el cielo de Venezuela y otras partes del continente americano será testigo de un evento astronómico único: un eclipse lunar total. Este fenómeno, conocido popularmente como la "Luna de Sangre", ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. El eclipse total se caracterizará por el tono rojizo que adquirirá la Luna debido a la luz solar filtrada a través de la atmósfera terrestre.

Los aficionados a la astronomía y los curiosos podrán disfrutar de este impresionante espectáculo, que será visible en su fase total en diversas regiones del mundo. A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre cómo y dónde ver este espectacular fenómeno.

¿A qué hora se puede ver el Eclipse Lunar Total en Venezuela?

El eclipse lunar total en Venezuela comenzará a la 1:09 am, hora local, cuando la Luna comience a entrar en la sombra más oscura de la Tierra. Este fenómeno alcanzará su punto máximo a las 2:59 am, momento en el que la Luna se encontrará completamente dentro de la sombra de la Tierra y tomará su característico color rojizo, conocido como "Luna de Sangre". La fase de totalidad durará aproximadamente una hora, entre las 2:25 am y las 3:31 am.

A partir de las 4:47 am, el eclipse parcial comenzará a finalizar, y para las 6:00 am, el fenómeno astronómico habrá concluido. Es importante destacar que este tipo de eclipse lunar ocurre varias veces al año, pero no siempre es visible en todas las regiones del planeta. Este evento será una oportunidad única para los observadores en Venezuela.

¿Dónde se verá el Eclipse Lunar Total en Venezuela?

En Venezuela, el eclipse lunar total será visible en su totalidad desde cualquier punto del país, ya que el fenómeno se podrá apreciar en gran parte del continente americano. Aquellos que se encuentren en las principales ciudades de Venezuela, como Caracas, Maracaibo, Mérida o Valencia, podrán disfrutar de este espectacular fenómeno sin la necesidad de equipos especiales, aunque el uso de telescopios y binoculares permitirá una mejor observación de los detalles.

El Centro de Investigaciones de Astronomía «Francisco J. Duarte» (CIDA) de Mérida, en su informe sobre el evento, indicó que este será el primer eclipse lunar del año 2025, y el fenómeno será visible a lo largo de toda la madrugada. En otras partes del mundo, el eclipse será visible en regiones del océano Pacífico, el Atlántico y parte del continente europeo, pero la fase total no será visible en todos los países.

¿Por qué se producirá el Eclipse Lunar Total de 2025?

El eclipse lunar total de 2025 se producirá debido a la alineación perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. Durante este fenómeno, la Tierra se interpone entre los dos astros, proyectando su sombra sobre la Luna. A medida que la Luna entra en la sombra más oscura de la Tierra, pierde su brillantez blanca habitual y adopta un tono rojizo debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna está en su fase llena, y aunque el color rojizo de la Luna es un aspecto impresionante, también tiene una explicación científica: la luz solar que pasa a través de la atmósfera terrestre se refracta y se filtra, provocando que solo las longitudes de onda más largas lleguen hasta la superficie lunar, lo que genera el característico resplandor rojizo.

La República AHORA en WhatsApp y Telegram

¿Te interesa estar al tanto de las últimas noticias de Venezuela? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de https://whatsapp.com/channel/0029Va92qzh7tkj8EQ6izf0H. También puedes encontrarnos en Telegram como La República VE, únete a través del siguiente enlace: https://t.me/larepublicave.