Un pez diablo negro (Melanocetus johnsonii), depredador de las profundidades oceánicas, ha sido grabado nadando cerca de la superficie del agua a plena luz del día. El avistamiento, ocurrido a dos kilómetros de la costa de Guía de Isora, en Tenerife, ha generado gran interés en la comunidad científica debido a la rareza del fenómeno.

La ONG Condrik Tenerife, dedicada a la investigación y conservación de la fauna marina, ha divulgado las imágenes captadas. Según la bóloga marina Laia Valor, hasta ahora solo se había encontrado ejemplares muertos o en estado larvario a tan poca profundidad. El especímen, dañado y en evidente estado de debilidad, sobrevivió apenas unas horas tras su descubrimiento.

El pez diablo negro perdido en la superficie

El Melanocetus johnsonii, también llamado rape abisal, habita entre los 200 y 2.000 metros de profundidad, en un entorno de oscuridad permanente. Su presencia en la superficie del Atlántico ha sorprendido a los investigadores, quienes analizan posibles explicaciones. Entre las hipótesis barajadas se encuentran corrientes marinas anómalas, huida de un depredador o una enfermedad que alteró su flotabilidad natural.

A pesar de su aspecto, el diablo negro es inofensivo para los humanos. Foto: Captura

"Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", según explicó Laia Valor.

¿Cómo es el pez diablo negro?

El pez diablo negro es un depredador marino con un cuerpo oscuro y gelatinoso. Su cabeza desproporcionada presenta colmillos afilados que utiliza para atrapar presas en la penumbra de las profundidades. Una de sus características más llamativas es su apéndice bioluminiscente, ubicado en la frente, que emite luz gracias a bacterias simbiontes. Este mecanismo le permite atraer a sus víctimas en la oscuridad del fondo marino.

"No tenemos nada claro, pero no es normal. Es un avistamiento muy puntual y esporádico. No podemos decir que nunca haya pasado, aunque si ocurriera con mayor frecuencia, estos avistamientos serían más comunes. Sin embargo, sí podemos decir que podría ser la primera vez que se le graba así", señaló.