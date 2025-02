Este metal costó 10 veces más que el oro y es el más caro del mundo: se encuentra en Sudamérica

El oro ha sido históricamente símbolo de riqueza y estabilidad financiera, pero no es el metal más caro del mundo. Ese título lo ostenta el rodio, un elemento escaso y altamente cotizado en el mercado internacional. En 2021, su precio por onza llegó a 28.775 dólares, que valía 1.800 dólares, casi diez veces más que el del oro. Aunque su valor ha disminuido en 2024, situándose en 4.475 dólares por onza, sigue superando ampliamente al metal dorado y mantiene su alta demanda en diversas industrias.

Este metal pertenece al grupo del platino y es fundamental en la fabricación de convertidores catalíticos para automóviles, además de aplicaciones en joyería y tecnología. Su rareza lo convierte en un recurso limitado, con yacimientos concentrados en Sudáfrica, Rusia y Sudamérica, donde países como Colombia, Brasil y Perú lo extraen como subproducto de la minería de platino y níquel.

¿Cómo es el rodio?

El rodio es un metal brillante, plateado y extremadamente resistente a la corrosión. Según la Royal Society of Chemistry, es el metal no radiactivo más raro de la corteza terrestre, con una producción mundial anual de 30 toneladas, una cantidad mínima en comparación con otros metales preciosos. El metal no suele encontrarse en estado puro, sino junto a otros metales del grupo del platino, en depósitos de níquel y cobre.

El rodio se extrae a través de la minería de otros metales del grupo del platino.

Su resistencia extrema a la corrosión y altas temperaturas lo hace valioso en entornos industriales exigentes. Su punto de fusión es de 1.964 °C y su punto de ebullición alcanza los 3.695 °C, lo que lo convierte en un material idóneo para procesos de alta temperatura en sectores como la metalurgia y la producción de fibras de vidrio refractarias.

¿Para qué se utiliza el rodio?

Este metal es utilizado, principalmente, en catalizadores de automóviles, debido a sus puntos de fusión y ebullición elevados. Estas son las temperaturas por las que transforma su estado sólido a líquido y gaseoso. Según GeologyScience, son 1.964 grados Celsius y 3.695 Celsius, respectivamente.

El rodio se aísla y purifica a través de técnicas de separación y procesos químicos complejos. Foto: Flickr

La mayor parte de la producción anual de rodio (el 80 %) es destinada a la fabricación de convertidores catalíticos y catalizadores de vehículos de bajas emisiones, indica el mencionado artículo. Junto con el platino y el paladio reacciona con gases contaminantes para volverlos menos nocivos para el medio ambiente.

Otros aspectos de la industria energética donde se utiliza el rodio es la fabricación de aislantes térmicos, como las fibras de vidrio refractarias. Estas son usadas en diversas aplicaciones industriales, desde revestimiento de hornos, turbinas de aviones, metalurgia y materiales de construcción.

¿Dónde hay rodio en el mundo?

El rodio no se extrae directamente de minas dedicadas a su producción. Se obtiene como subproducto en la minería de platino y níquel, lo que restringe su disponibilidad a ciertas regiones del planeta. A nivel global, Sudáfrica domina la producción, albergando el 90 % de los recursos conocidos en el complejo ígneo de Bushveld. Otros países con reservas menores incluyen Zimbabue, Rusia y Estados Unidos.

En Sudamérica, el rodio se encuentra como subproducto de la minería de platino y níquel. Los países principales de donde se extraen son Colombia, Brasil y Perú. Se estima que Colombia tiene depósitos de platino, especialmente en la región del Chocó. Así también, yacimientos de este tipo están en Minas Gerais, en Brasil. En Perú, puede hallarse en depósitos de platino en Puno.